Молодая мать из Башкирии, убившая годовалого сына, отказывалась от помощи отца ребенка

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-01T09:55:22+03:00

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Мать-одиночка из Башкирии, спрятавшая тело сына в куче навоза, ранее отказывалась от помощи мужа ребенка.

Известно, что ранее молодая женщина обращалась за помощью в специализированной центр из-за него внутрисемейного конфликта.

- Она хотела найти няню, чтобы пойти на работу, чтобы самой обеспечивать семью. Ранее она выгнала гражданского мужа из дома. Он хотел ей помочь с алиментами и содержанием семьи, но мать хотела доказать, что все может сделать сама, и отказывалась, - цитирует ТАСС слова директора местного центра «Семья».

Также соцработники объяснили, что матери-убийце помогли вернуть в дом электричество, отключенное за долги, найти няню и устроили старшую дочь в садик. Сама женщина после этого вышла на работу.

Директор центра объясняет, что женщина, убившая сына, ранее интересовалась условиями, в которых живут дети в приюте, но желания сдать туда годовалого ребенка у нее якобы не возникало. Старшая дочь убийцы объясняла, что в жилище царила хорошая обстановка – молодая мать как могла наводила уют в деревенском домике.

Напомним, что ранним утром 29 августа жительница села Исмайлово, что в Дюртюлинском районе Башкирии, заявила, что ночью у нее из дома пропал годовалый сын. Вся Башкирия больше суток искала мальчика. Позже мать сама призналась, что задушила ребенка и спрятала тело в навозной куче во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU