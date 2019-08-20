2019-08-20T10:48:52+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии легковушка въехала в мотоблок – погиб водитель

Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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На трассе в Куюргазинском районе Башкирии погиб водитель мотоблока. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД. По данным ведомства, на 246 км автодороги Уфа-Оренбург 35-летний житель Оренбургской области за рулем «Honda Airwave» врезался в попутный мотоблок.

Столкновение оказалось фатальным для 42-летнего мужчины, управлявшего мототранспортом. Он скончался на месте происшествия. В полиции начато разбирательство.

Напомним, 19 августа в республике погибли еще два человека: потерявший сознание за рулем водитель и пешеход, который оказался на дороге в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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