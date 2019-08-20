В Башкирии мужчина потерял сознание за рулем и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-20T07:47:05+03:00

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В Баймакском районе Башкирии водитель во время движения потерял сознание и попал в ДТП. Инцидент произошел в деревне Кугидель на улице Центральной. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, 65-летний местный житель за рулем «Лады Калина» вылетел в кювет, где машина перевернулась на бок.

В результате происшествия автомобилист скончался на месте происшествия. Его пассажир выжил. Он рассказал инспекторам, что водитель состоял на учете у кардиолога и во время поездки потерял сознание.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 13 аварий, в которых три человека погибли и 15 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU