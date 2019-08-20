В Башкирии под колесами внедорожника скончался мужчина

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-20T09:48:51+03:00

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Вечером в Белебеевском районе Башкирии было зафиксировано смертельное ДТП. По данным региональной госавтоинспекции, 29-летний житель Белебея за рулем «Chevrolet Niva» сбил 56-летнего мужчину. Все произошло на улице Магистральной поселка Приютово. От сильного удара у внедорожника помялся капот и разбилось лобовое стекло.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель утверждает, что мужчина шел в попутном направлении и на его одежде не было светоотражающих элементов. По всей видимости, автомобилист попросту не заметил пешехода.

Это не первое смертельное ДТП за прошедшие сутки. В Баймакском районе погиб потерявший сознание за рулем водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU