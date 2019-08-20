2019-08-20T09:48:51+03:00
Происшествия

В Башкирии под колесами внедорожника скончался мужчина

По словам водителя, погибший шел в попутном направлении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вечером в Белебеевском районе Башкирии было зафиксировано смертельное ДТП. По данным региональной госавтоинспекции, 29-летний житель Белебея за рулем «Chevrolet Niva» сбил 56-летнего мужчину. Все произошло на улице Магистральной поселка Приютово. От сильного удара у внедорожника помялся капот и разбилось лобовое стекло.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель утверждает, что мужчина шел в попутном направлении и на его одежде не было светоотражающих элементов. По всей видимости, автомобилист попросту не заметил пешехода.

Это не первое смертельное ДТП за прошедшие сутки. В Баймакском районе погиб потерявший сознание за рулем водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В Башкирии разыскивают мужчину, который задолжал своему ребенку более миллиона рублей
В Уфе двухгодовалый ребенок выпал из окна
Глава Минпрома Башкирии собирается покинуть свой пост
На трассе в Башкирии легковушка въехала в мотоблок – погиб водитель
В Башкирии у охотников выкрали дорогостоящие чучела редких диких животных
«ЛЕНТА» поздравляет с Яблочным спасом!
Сотни домов в Уфе остались без воды из-за утечки
В Уфе на три дня перекроют улицу Воровского
Уфа заняла сотое место в списке самых тихих городов России
В следовавший из Уфы автобус врезался грузовик – пострадали 11 человек
В Башкирии мужчина потерял сознание за рулем и разбился насмерть
В сгоревшем дотла под Уфой частном доме обнаружили тела двоих мужчин
«Я разозлилась»: жительница Башкирии выкинула из окна свою собаку
Стало известно, в каких районах Башкирии жители чаще всего травятся алкоголем
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии при странных обстоятельствах 44-летней Елены Васильевой
В Башкирии синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды
В Башкирии за выходные едва не утонули четверо детей
В башкирском геопарке школьники нашли останки мамонта