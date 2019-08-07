Вода в озере Аслыкуль перешла в класс загрязненной – минэкологии Башкирии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-07T16:19:45+03:00

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Минэкологии Башкирии представило объемный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей среды в 2018 году. Из него следует, что вода в самом крупном озере республики Аслыкуль перешла из второго класса «слабо загрязненная» в третий класс – «загрязнённая».

По данным ведомства, качество воды ухудшилось из-за неорганизованных стоков с объектов агропромышленного комплекса и смывов с территории населенных пунктов. В озере превышена норма содержания сульфатов и марганца. «Возрос уровень загрязненности трудноокисляемыми органическими веществами и соединениями меди», – отмечается в докладе.

Неприятная экологическая ситуация наблюдается и в озере Кандрыкуль. Качество воды здесь сохраняется в пределах «слабо загрязненной». Наблюдается превышение допустимой нормы содержания по сульфатам в четыре раза.

Напомним, ранее сообщалось о загрязнении озера в селе Толбазы, где массово начала гибнуть рыба. Местным жителям запретили купаться и выводить домашних животных на водоем. До сих пор продолжается эпопея с экологическим бедствием на реке Изяк, где от нехватки кислорода погибло полтонны рыбы. В ущербе водоему подозревается завод «Полиэф».

ИСТОЧНИК KP.RU