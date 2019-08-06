В МЧС Башкирии подтвердили гибель рыбы на озере в селе Толбазы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-06T13:09:57+03:00

Местным жителям запретили купаться и выводить домашнюю птицу на водоем

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На озере села Толбазы Аургазинского района местные жители сообщили о массовой гибели рыбы. Информация об инциденте дошла до Главного управления МЧС России по Башкирии. Прибывшее на место подразделение федеральной противопожарной службы подтвердило мор.

Стерлитамакское территориальное управление Минэкологии направило передвижную лабораторию для отбора проб воды и выяснению обстоятельств. Ветеринарная станция выяснит причину гибели рыбы. Администрация Аургазинского района создала комиссию по расследованию случившегося.

На сходе сельчан власти обо всем рассказали. Жителям ближайших населенных пунктов запретили купаться и выводить домашнюю птицу на водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU