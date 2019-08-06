2019-08-06T13:09:57+03:00
Происшествия

В МЧС Башкирии подтвердили гибель рыбы на озере в селе Толбазы

Местным жителям запретили купаться и выводить домашнюю птицу на водоем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС Башкириифото: МЧС Башкирии
Изменить размер текста:

На озере села Толбазы Аургазинского района местные жители сообщили о массовой гибели рыбы. Информация об инциденте дошла до Главного управления МЧС России по Башкирии. Прибывшее на место подразделение федеральной противопожарной службы подтвердило мор.

Стерлитамакское территориальное управление Минэкологии направило передвижную лабораторию для отбора проб воды и выяснению обстоятельств. Ветеринарная станция выяснит причину гибели рыбы. Администрация Аургазинского района создала комиссию по расследованию случившегося.

На сходе сельчан власти обо всем рассказали. Жителям ближайших населенных пунктов запретили купаться и выводить домашнюю птицу на водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пропал автомеханик без пальца
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Ревнивец из Башкирии жестоко расправился со своей любовницей
«У меня сердце не билось, и я не дышала»: восьмиклассник из Башкирии спас женщину
Уфимские спасатели рассказали о последствиях ночного урагана
«Нашли в полиции»: в Уфе прекратили поиски молодого мужчины
Без горячей воды, помощи и сострадания: что ждет рожениц в роддомах Уфы
«Покупаешь яйца-опарыш в подарок»: в супермаркете Башкирии в продуктах поселились личинки
В Уфе открылся новый Центр обслуживания клиентов ООО "БашРТС"
В еще одном водоеме Башкирии начала массово гибнуть рыба
В Уфе шесть колодцев представляют опасность для горожан
В аварии в Уфе пострадала 9-летняя девочка
В Башкирии сильным ветром снесло крышу культурного центра
В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
«Сколько лет мучаемся!» в Башкирии дети добираются до дома из школы пешком по трассе
609 новых камер на дорогах республики установит компания из Башкирии
В Башкирии простились с трагически погибшим в Сургуте полицейским
«Привезли домой»: в Уфе прекратили поиски 24-летнего парня
На запад Башкирии обрушилась буря с дождем
«Пацаны сильно хотели сфоткаться»: блогер Давидыч попал в ДТП в Башкирии
Уфимец облил бензином киоск в торговом центре
«Будто на танках ездили» - Радий Хабиров об уфимских дорогах