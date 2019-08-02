2019-08-02T17:36:28+03:00
Происшествия

Из реки Изяк в Башкирии извлекли полтонны мертвой рыбы

Ее передали на утилизацию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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Из реки Изяк извлекли 520 килограммов мертвой рыбы. Об этом сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Ее утилизируют на ветстанции в Благовещенске.

В пресс-службе природоохранной прокуратуры Башкирии уточнили, что, вероятно, причиной гибели рыбы стала внештатная ситуация на территории "Полиэфа", из-за которой в ручей, впадающий в Изяк, попали производственные стоки.

- В настоящее время слив загрязняющих веществ в водные объекты прекращен, - говорится в сообщении.

За ситуацией следят и на самом предприятий. "Полиэф" сотрудничает с надзорными органами и разрабатывает план рекультивационных мероприятий.

Напомним, массовую гибель рыбы в реке местные жители заметили в конце июля. Вода резко стала мутной и обитатели водоема всплыли кверху брюхом. К счастью, водозаборы в месте впадения реки в Уфимку превышения гигиенических нормативов не показали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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