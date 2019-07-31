Власти Башкирии выяснили причину массовой гибели рыб в реке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-31T11:02:19+03:00

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Стала известна причина массовой гибели рыб в реке Изяк. Напомним, на прошлой неделе жители близлежащих сел рассказали, что вода резко стала мутной, и вся живность в ней начала гибнуть.

Власти республики провели проверку и выяснили, что несколько дней назад на одном из предприятий произошла утечка «какой-то грязи» в реку. Об итогах инспекции рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что ни руководство предприятия, ни местная администрация ничего не сообщили жителям.

– Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли – времена изменились. И что скрывать что бы то ни было от общества сейчас – бесполезно, – отметил руководитель региона.

На данный момент ситуация находится на контроле. Роспотребнадзор минувшей ночью выполнил замеры в месте впадения Изяка в реку Уфа. К счастью, катастрофы нет, экологическая ситуация в пределах нормы. Пробы будут отбираться каждые два дня. Уфаводоканал примет дополнительные меры предосторожности.

По словам Хабирова, допустившее утечку предприятие и умолчавшие обо всем чиновники будут привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU