«Остается только догадываться, какие будут последствия»: в реке под Уфой начала гибнуть рыба

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-28T20:06:51+03:00

В реке под Уфой начала умирать рыба

Изменить размер текста: A A

Под Уфой в реке Изяк начала гибнуть рыба.

Фотографии начали выкладывать в социальных сетях местные жители. Сельчане рассказали, что буквально пару дней назад река была чистой, а сейчас водоем резко стал мутным, а потом и вовсе в нем начала гибнуть рыба.

- Река впадает в уфимский водозабор. Остается только догадываться, какие могут быть последствия, - пишут сельчане.

Напомним, что похожий случай произошел в начале июля в Чишминском районе Башкирии. Тогда дошло до того, что местные жители жаловались на смрад от дохлой рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU