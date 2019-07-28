«Остается только догадываться, какие будут последствия»: в реке под Уфой начала гибнуть рыба
Мор случился в водоеме Изяк
В реке под Уфой начала умирать рыба
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Под Уфой в реке Изяк начала гибнуть рыба.
Фотографии начали выкладывать в социальных сетях местные жители. Сельчане рассказали, что буквально пару дней назад река была чистой, а сейчас водоем резко стал мутным, а потом и вовсе в нем начала гибнуть рыба.
- Река впадает в уфимский водозабор. Остается только догадываться, какие могут быть последствия, - пишут сельчане.
Напомним, что похожий случай произошел в начале июля в Чишминском районе Башкирии. Тогда дошло до того, что местные жители жаловались на смрад от дохлой рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU