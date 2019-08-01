2019-08-01T18:32:01+03:00
Происшествия

«Это добрейшей души собака»: подробности ЧП, где ребенка покусала бойцовская собака в Башкирии

Хозяйка пса не принесла своих извинений
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Стали известны подробности вопиющей истории, в которой бойцовская собака породы американский стаффордширский терьер набросилась на ребенка и изорвала ему все лицо. Случай произошел 24 июля в Туймазах. «Комсомолка» поговорила с матерью пострадавшего мальчика. В тот день она с мужем была на работе, а их сын решил с друзьями сходить искупаться.

-Когда они пришли туда, там уже в воде возле берега находилась собака с женщиной. Не обращая внимания, дети полезли в воду и начали купаться. Он даже не понял сразу, что произошло. Собака начала его царапать и кусать в лицо. Пока хозяйка доплыла, он уже успел покусать. Когда вышли из воды, она предложила идти в больницу, но мальчики сказали, что сами отведут. Женщина отдела намордник собаке и удалилась. Нас она не искала, помощь ребёнку не оказала. Сыну на лицо наложили швы, сделали укол от бешенства, - рассказала Зульфия.

Хозяйку собаки отыскали благодаря социальным сетям. Никаких извинений женщина не принесла, также сказала, что деньгами семье помочь не сможет, потому что сама не работает и содержит больную мать. Владелица животного отметила, что «это добрейшей души собака».

Напомним, что второй случай произошел 30 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы. На трехлетнюю девочку напала собака породы питбуль. Ребенка и собаку разнимали десятки людей. Малышка получила рваные травмы ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимской Черниковке снесут двухэтажки
Погода в Башкирии на завтра, 2 августа
В Уфе суд вынес приговор экстремисту, который призывал поджечь ФСБ
Житель Башкирии достал из воды труп родного брата
Жители Уфы вынуждены дожидаться автобуса, сидя на земле
«Раны зашивали под наркозом»: в Башкирии на ребенка набросилась бойцовская собака
В Уфе дело обвиняемого в изнасиловании нигерийца передано в суд
В Башкирии четырехлетний мальчик погиб под колесами телеги
В Башкирии осудили бывшего мэра Нефтекамска: он незаконно выделил квартиру полицейскому
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Радий Хабиров пообещал, что в школах Башкирии не останется холодных туалетов
Уфимка напала с ножом на своего сожителя
В Башкирии медики спасли 17-летнюю студентку, которая пыталась покончить с собой
Парламентарии Башкирии обсудят налог на бездетность
Предприятие «Полиэф» прокомментировало загрязнение реки в Башкирии
В Минлесхозе Башкирии сообщили о действующих пожарах
Житель Башкирии отвел нового знакомого в заброшенное здание и зарезал его
В правительстве Башкирии подвели итоги за первое полугодие
В Уфы неизвестный мужчина до смерти изнасиловал собаку
Под Уфой мужчина на легковушке вылетел кювет
В Уфе водитель въехал в электроопору
Умерла экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова
В Башкирии бесследно пропал 70-летний Николай Балаба
В Уфе заработал новый автобусный маршрут №203
Житель Уфы заказал 2 кг наркотиков из Голландии – посылку задержали на таможне
В Башкирии пропал 30-летний Михаил Носов
Грозы и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение