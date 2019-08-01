«Это добрейшей души собака»: подробности ЧП, где ребенка покусала бойцовская собака в Башкирии
Стали известны подробности вопиющей истории, в которой бойцовская собака породы американский стаффордширский терьер набросилась на ребенка и изорвала ему все лицо. Случай произошел 24 июля в Туймазах. «Комсомолка» поговорила с матерью пострадавшего мальчика. В тот день она с мужем была на работе, а их сын решил с друзьями сходить искупаться.
-Когда они пришли туда, там уже в воде возле берега находилась собака с женщиной. Не обращая внимания, дети полезли в воду и начали купаться. Он даже не понял сразу, что произошло. Собака начала его царапать и кусать в лицо. Пока хозяйка доплыла, он уже успел покусать. Когда вышли из воды, она предложила идти в больницу, но мальчики сказали, что сами отведут. Женщина отдела намордник собаке и удалилась. Нас она не искала, помощь ребёнку не оказала. Сыну на лицо наложили швы, сделали укол от бешенства, - рассказала Зульфия.
Хозяйку собаки отыскали благодаря социальным сетям. Никаких извинений женщина не принесла, также сказала, что деньгами семье помочь не сможет, потому что сама не работает и содержит больную мать. Владелица животного отметила, что «это добрейшей души собака».
Напомним, что второй случай произошел 30 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы. На трехлетнюю девочку напала собака породы питбуль. Ребенка и собаку разнимали десятки людей. Малышка получила рваные травмы ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU