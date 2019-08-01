«Раны зашивали под наркозом»: в Башкирии на ребенка набросилась бойцовская собака

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-01T16:01:05+03:00

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Сегодня, 1 августа, стало известно об еще одном случае нападения собаки на ребенка. Как сообщают очевидцы, это произошло 24 июля в Туймазах.

На мальчика во время купания напала собака породы американский стаффордширский терьер. Почему животное было не на поводке, и по какой причине набросилось на школьника, неизвестно. Ребенок получил очень серьезные травмы – пес буквально рвал его лицо. Раны пришлось зашивать под наркозом. Со слов свидетелей, хозяйка собаки помощь не оказала, а поспешила скрыться. Ее искали несколько дней, и сейчас нашли – известно, что стороны уладили конфликт.

Напомним, что второй случай произошел 30 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы. На трехлетнюю девочку напала собака породы питбуль. Ребенка и собаку разнимали десятки людей. Малышка получила рваные травмы ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU