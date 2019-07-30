«Собаку усыпить, хозяина наказать»: в Башкирии на маленькую девочку напал бойцовский пес
Накануне на улице Дружбы жители Стерлитамака услышали истошный крик маленького ребенка. В бедняжку вцепился бойцовский пес. Один из очевидцев начал снимать инцидент на камеру телефона. На кадрах видно, как несколько прохожих пытаются вырвать девочку из пасти питбуля. В конце концов неравнодушным мужчинам все-таки удалось отбить девочку.
После происшествия малютку – ей около 3-4 лет – доставили в больницу. О её состоянии пока ничего неизвестно, а вот собаку и хозяина преспокойно гуляющими заметили местные жители. Свидетели также рассказали, что владелец пса угрожал физической расправой снимавший происходящее на камеру девушке.
Тем не менее запись просочилась в соцсети. Многие комментаторы требуют наказать и хозяина, и его пса.
– Собаку усыпить однозначно. Хозяина собаки наказать по всей строгости закона, – вынесла вердикт одна из подписчиц городского сообщества.
Ситуацию прокомментировали в городском МВД. Правоохранители рассказали, что по данному инциденту проводится сбор материалов для принятия решения.
В Стерлитамаке питбуль напал на маленькую девочку.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU