2019-07-30T14:32:50+03:00
Происшествия

«Собаку усыпить, хозяина наказать»: в Башкирии на маленькую девочку напал бойцовский пес

Жители Стерлитамака еле вырвали малышку из пасти питбуля [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Накануне на улице Дружбы жители Стерлитамака услышали истошный крик маленького ребенка. В бедняжку вцепился бойцовский пес. Один из очевидцев начал снимать инцидент на камеру телефона. На кадрах видно, как несколько прохожих пытаются вырвать девочку из пасти питбуля. В конце концов неравнодушным мужчинам все-таки удалось отбить девочку.

После происшествия малютку – ей около 3-4 лет – доставили в больницу. О её состоянии пока ничего неизвестно, а вот собаку и хозяина преспокойно гуляющими заметили местные жители. Свидетели также рассказали, что владелец пса угрожал физической расправой снимавший происходящее на камеру девушке.

Тем не менее запись просочилась в соцсети. Многие комментаторы требуют наказать и хозяина, и его пса.

– Собаку усыпить однозначно. Хозяина собаки наказать по всей строгости закона, – вынесла вердикт одна из подписчиц городского сообщества.

Ситуацию прокомментировали в городском МВД. Правоохранители рассказали, что по данному инциденту проводится сбор материалов для принятия решения.

В Стерлитамаке питбуль напал на маленькую девочку.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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