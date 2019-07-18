2019-07-18T08:27:16+03:00
Общество

Пенсионер, шесть дней пролежавший рядом с больницей в Башкирии, находится в тяжелом состоянии

В ситуации разобрались члены мониторинговой группы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пенсионера могут перевезти в УфуПенсионера могут перевезти в Уфу
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Накануне больницу города Октябрьского посетила комиссия, чтобы разобраться в ситуации с 67-летним мужчиной, которому отказали в госпитализации. Напомним, пенсионер пролежал рядом с медучреждением шесть дней, пока его не нашли волонтеры «Лиза Алерт». Спикер Курултая республики выразил обеспокоенность случившимся и попросил своих коллег выяснить, в чем дело.

Ситуацию прояснила председатель общественного совета из «Единой России» Римма Утяшева. По её словам, мужчине, который жаловался на больную спину, не приняли в больницу из-за того, что показаний для госпитализации не было. Необходимую помощь пациенту все-таки оказали, а также порекомендовали обратиться в поликлинику.

Тем не менее пенсионер сейчас находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. После того как состояние пожилого мужчины стабилизируется, его перевезут столичную больницу.

– «В ближайшее время мы рассмотрим на заседании в Госсобрании республики возможность прописать в законодательстве, чтобы медперсонал либо сам оказывал сопровождение таких больных до дома, либо вызывал родственников», — добавила Римма Утяшева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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