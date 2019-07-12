В Курултае Башкирии проверят инцидент с пенсионером, пролежавшим неделю возле больницы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-12T12:55:19+03:00

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Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал ситуацию с пенсионером, который пролежал рядом с территорией больницы неделю. Пожилого мужчину нашли волонтеры. К счастью, сейчас с ним все в порядке. Однако после того как инцидент в городе Октябрьский стал достоянием общественности, много вопросов возникло к работникам медучреждения, которые отказали дедушке в госпитализации. Случившееся не осталось без внимания Курултая.

– Медики никаких разъяснений пока не дали. Считаю, что отмалчиваться в подобной ситуации недопустимо. Если действительно имело место недобросовестное исполнение обязанностей, виновные должны понести соответствующее наказание, – написал на своей странице в соцсети Константин Толкачев. – Хотелось бы также напомнить о том, что врач – больше призвание, чем просто работа. Считаю, что в этой истории пока рано ставить точку.

Толкачёв также сообщил, что попросит депутатов-медиков провести независимое расследование, чтобы дать объективную оценку случаю.

Напомним, об инциденте рассказали добровольцы «Лиза Алерт», которые и обнаружили дедушку. По их словам, он «лежал на мокрой и холодной земле и тихо дожидался своей смерти». Волонтеры также рассказали, что «скорая» ехала до пенсионера 10-15 минут, хотя больница находилась 500 метрах от него.

ИСТОЧНИК KP.RU