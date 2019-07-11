2019-07-11T09:35:00+03:00
Общество

«Лежал в лесу и дожидался своей смерти»: волонтеры рассказали о поисках пропавшего жителя Башкирии

Активисты «Лиза Алерт» объяснили, как проходили поиски 67-летнего дедушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего пенсионераВ Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшего пенсионера
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Николай Акимов из города Октябрьский пропал 2 июля. 67-летнего мужчину нашли в лесу волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» спустя шесть дней.

– Лежал он на мокрой и холодной земле целую неделю и никто не приходил ему на помощь, даже на его зов, – рассказали в поисково-спасательно отряде.

Как оказалось, в день пропажи пожилого мужчину доставили в местную больницу, но ему отказали в госпитализации и отправили одного домой. Активисты Лиза Алерт подключились к поискам 7 июля. Они прозвонили все больницы, но это ни к чему не привело. На следующий день поисковики расклеивали ориентировки и опрашивали очевидцев. Они начали прочесывать территорию вокруг больницы – как никак последний раз мужчину видели именно там.

Мужчину нашли рядом с территорией больницы

Мужчину нашли рядом с территорией больницы

К счастью, Николай Васильевич нашелся, причем в 500 метрах от медучреждения, практически на его территории. Еще более странно, что «скорая», которую вызвали активисты, ехала к месту 10-15 минут.

– То, что он выжил, несмотря на холод по ночам, дожди, сырость, его состояние здоровья - это настоящее чудо! – признаются волонтеры Лиза Алерт в поисковом отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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