Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса расплакался в суде

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-16T19:09:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июля, суд поместил под арест для 32-летнего Азата З. - водителя автобуса, опрокинувшегося на трассе Уфа - Белорецк. Во время заседания мужчина не смог сдержать эмоции и расплакался.

- Перед родственниками хотел бы принести свои извинения... что так произошло... - произнес мужчина.

На записи, сделанной журналистами ГТРК "Башкортостан", видно, что мужчине тяжело говорить от подступивших к горлу слез.

ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Татарстана, произошло вечером 14 июля. Транспорт съехал с дороги и перевернулся. В нем ехали 39 человек – все они жители Набережных Челнов, шестеро погибли. Водитель тогда пояснил, что не справился с управлением из-за дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU