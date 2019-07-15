2019-07-15T18:19:02+03:00
Происшествия

Задержан водитель автобуса, который перевернулся с 39 пассажирами на трассе Уфа-Белорецк

Транспорт направлялся в Набережные Челны
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Следователи продолжают расследование ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибло шесть человек. Напомним, что вчера, 14 июля, в районе 9 часов вечера на трассе Уфа-Белорецк перевернулся автобус. В нем ехали 39 человек – все они жители Набережных Челнов. В аварии погибли шесть человек, восемь пострадали.

В следкоме рассказали, что по подозрению в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, задержан 32-летний житель Татарстана, водитель автобуса. Азат З. не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Он прокомментировал, что вылетел в кювет из-за сильного ливня, потеряв управление над автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первая леди Башкирии накопила штрафов на 16,5 тысяч рублей
В Башкирии запустят производство светильников
В Башкирии молния убила пастуха и его лошадь
В Уфе арестовали хулиганов, отобравших у полицейского пистолет
Уфимцы помогли потерявшейся 82-летней бабушке вернуться домой
"Не помнит, откуда вышла": в Уфе ищут родственников потерявшейся бабушки
В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: на службе почти 7 тысяч человек
Волонтеры рассказали, где находился пропавший 81-летний житель Башкирии
Двое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в Башкирии, остальных перевозят в Татарстан
Под Уфой ранее судимый мужчина надругался над девочкой-инвалидом
В очередном ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали двое
Житель Башкирии сидя за решеткой умудрился похитить 500 тысяч рублей
В Башкирии мигрант попытался изнасиловать 34-летнюю женщину
Это «убивалки»: Радий Хабиров – о детских площадках в одном из районов Башкирии
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Башкирии
В Башкирии семьи погибших в ДТП дорожников получат компенсацию
МЧС Башкирии предупреждает о сильных ветрах и грозах
В Уфе первокурсники получат 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ
В Башкирии без вести пропал 69-летний Гали Шамсутдинов
В десятках тысяч километров от дома: уфимец оказался в корейской тюрьме из-за любви
Похороны погибших в Башкирии пассажиров автобуса организует транспортная компания