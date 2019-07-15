Задержан водитель автобуса, который перевернулся с 39 пассажирами на трассе Уфа-Белорецк

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-15T18:19:02+03:00

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Следователи продолжают расследование ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибло шесть человек. Напомним, что вчера, 14 июля, в районе 9 часов вечера на трассе Уфа-Белорецк перевернулся автобус. В нем ехали 39 человек – все они жители Набережных Челнов. В аварии погибли шесть человек, восемь пострадали.

В следкоме рассказали, что по подозрению в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, задержан 32-летний житель Татарстана, водитель автобуса. Азат З. не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Он прокомментировал, что вылетел в кювет из-за сильного ливня, потеряв управление над автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU