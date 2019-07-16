Новый вице-мэр Уфы собрал штрафов на 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-16T12:30:06+03:00

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Вице-мэр Уфы по транспорту Ильдар Юланов числится в базе данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов по Москве. Чиновник имеет 11 административных дел. Общая сумма штрафов составляет 91 500 рублей.

За Юлановым за май текущего года числятся два штрафа по 30 тысяч рублей от Московской административной дорожной инспекции. Есть также шесть штрафов по пять тысяч рублей. За июнь среди непогашенных значатся три штрафа по 500 рублей от Центра видеофиксации ГИБДД по Московской области.

Ильдара Юланова представили в качестве нового вице-мэра 9 июля.

Напомним, вчера было обнаружено 11 неоплаченных штрафов числятся на первой леди Башкирии Каринэ Аветисян (девичья фамилия - прим. ред.) в базе данных ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU