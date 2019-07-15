Первая леди Башкирии накопила штрафов на 16,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-15T19:55:03+03:00

Большинство из них - штрафы от ГИБДД

Изменить размер текста: A A

11 неоплаченных штрафов числятся на первой леди Башкирии Каринэ Аветисян в базе данных ФССП России. Их общая сумма - 16,5 тысяч рублей.

Большинство из них составляют штрафы от ГИБДД по Москве. Некоторые из них были выписаны еще в 2017 году и к ним прилагаются исполнительные сборы по 1000 рублей.

Еще четыре штрафа супруге врио главы Башкирии выписало ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства". По каждому из них первая леди должна заплатить минимум по 2500 рублей без учета исполнительных сборов.

Самый "свежий" штраф был выписан за нарушение, совершенное в августе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU