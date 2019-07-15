2019-07-15T19:55:03+03:00
Общество

Первая леди Башкирии накопила штрафов на 16,5 тысяч рублей

Большинство из них - штрафы от ГИБДД
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

11 неоплаченных штрафов числятся на первой леди Башкирии Каринэ Аветисян в базе данных ФССП России. Их общая сумма - 16,5 тысяч рублей.

Большинство из них составляют штрафы от ГИБДД по Москве. Некоторые из них были выписаны еще в 2017 году и к ним прилагаются исполнительные сборы по 1000 рублей.

Еще четыре штрафа супруге врио главы Башкирии выписало ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства". По каждому из них первая леди должна заплатить минимум по 2500 рублей без учета исполнительных сборов.

Самый "свежий" штраф был выписан за нарушение, совершенное в августе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии устроил пальбу на улице
В Башкирии водителя "Калины" зажало в машине после ДТП
Пропавший в Башкирии 13-летний подросток нашелся
В Башкирии запустят производство светильников
В Башкирии молния убила пастуха и его лошадь
Задержан водитель автобуса, который перевернулся с 39 пассажирами на трассе Уфа-Белорецк
В Уфе арестовали хулиганов, отобравших у полицейского пистолет
Уфимцы помогли потерявшейся 82-летней бабушке вернуться домой
"Не помнит, откуда вышла": в Уфе ищут родственников потерявшейся бабушки
В Башкирии подвели итоги весеннего призыва: на службе почти 7 тысяч человек
Волонтеры рассказали, где находился пропавший 81-летний житель Башкирии
Двое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в Башкирии, остальных перевозят в Татарстан
Под Уфой ранее судимый мужчина надругался над девочкой-инвалидом
В очередном ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали двое
Житель Башкирии сидя за решеткой умудрился похитить 500 тысяч рублей
В Башкирии мигрант попытался изнасиловать 34-летнюю женщину
Это «убивалки»: Радий Хабиров – о детских площадках в одном из районов Башкирии
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Башкирии
В Башкирии семьи погибших в ДТП дорожников получат компенсацию
МЧС Башкирии предупреждает о сильных ветрах и грозах
В Уфе первокурсники получат 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ
В Башкирии без вести пропал 69-летний Гали Шамсутдинов
В десятках тысяч километров от дома: уфимец оказался в корейской тюрьме из-за любви
Похороны погибших в Башкирии пассажиров автобуса организует транспортная компания