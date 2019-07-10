В администрации Уфы представили нового вице-мэра
Ильдар Юланов будет отвечать за транспорт и связь
Заместителем главы администрации стал 34-летний Ильдар Юланов.
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В Уфе назначили нового вице-мэра и по совместительству начальника управления транспорта и связи. Заместителем главы администрации стал 34-летний Ильдар Юланов. Его представили вчера, 9 июля, на оперативном совещании. По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, «он имеет большой опыт работы в транспортной сфере и управлении». Чиновник заменил Андрея Федосова, который ушел в отставку в апреле.
Ранее Юланов руководил отделом программ развития пассажирского транспорта в Управлении транспорта и связи администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU