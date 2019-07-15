Похороны погибших в Башкирии пассажиров автобуса организует транспортная компания

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-15T11:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортная компания из Набережных Челнов, автобус которой попал в смертельную аварию на трассе в Башкирии, займется организацией похорон погибших. Трагедия в Архангельском районе унесла жизни шести человек.

– Наша компания окажет всестороннюю помощь пострадавшим и родным погибших пассажиров. Мы берем на себя организацию похорон погибших, – приводит слова представителя перевозчика агентство «Башинформ».

Напомним, смертельное ДТП произошло 14 июля. В результате аварии восьмерых человек госпитализировали с различными травмами, шестеро скончались на месте. Всего в автобусе находилось 39 человек. Недавно стало известно о состоянии пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU