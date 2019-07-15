Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-15T08:26:14+03:00

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Сегодня, 15 июля, оперативное совещание в правительстве Башкирии началось с доклада и.о. министра здравоохранения Максима Забелина. Он рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Архангельском районе около деревни Ирлыкши. Напомним, автобус с туристами из Татарстана перевернулся и улетел в кювет. Погибли шесть человек, еще восемь пострадали.

- Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. По пострадавшим: у нас привлекалось 14 бригад скорой медпомощи, из них три бригады санавиации и бригада психиатрической помощи. Изначально все пострадавшие были эвакуированы в Архангельскую центральную районную больницу. В дальнейшем пациенты были эвакуированы в травмоцентры города Уфы. Те, у кого были легкие повреждения, им была оказана помощь на месте и их отправили в пункт временного размещения. На сегодняшнее утро у нас один пациент в тяжелом состоянии, он прооперирован, - доложил Максим Забелин.

По словам руководителя башкирского минздрава, у «тяжелого» пациента травмы головы, конечностей и таза и множественные рвано-ушибленные раны. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU