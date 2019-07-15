2019-07-15T13:00:31+03:00
Общество

В Уфе первокурсники получат 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ

Для этого нужно набрать как минимум 250 баллов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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100 тысяч рублей получат студенты, получившие по сумме трех предметов от 250 баллов100 тысяч рублей получат студенты, получившие по сумме трех предметов от 250 балловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уфимский вуз выплатит первокурсникам с высокими баллами по итогам ЕГЭ 100 тысяч рублей. Речь идет о программе УГНТУ «100 тысяч рублей за 100 баллов».

Ректор университета Рамиль Бахтихзин рассказал, что деньги получат первокурсники, выполнившие два условия: получить от 250 баллов по сумме трех экзаменов и не менее 95 баллов по одному из предметов.

Материальную поддержку получат также студенты, ставшие призерами и победителями Всероссийских олимпиад.

Напомним, недавно «Комсомолка» рассказала об итогах прошедшего ЕГЭ и скандале в Балтачевском районе, где 16 выпускникам аннулировали результаты экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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