В Уфе первокурсники получат 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ
Для этого нужно набрать как минимум 250 баллов
100 тысяч рублей получат студенты, получившие по сумме трех предметов от 250 балловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уфимский вуз выплатит первокурсникам с высокими баллами по итогам ЕГЭ 100 тысяч рублей. Речь идет о программе УГНТУ «100 тысяч рублей за 100 баллов».
Ректор университета Рамиль Бахтихзин рассказал, что деньги получат первокурсники, выполнившие два условия: получить от 250 баллов по сумме трех экзаменов и не менее 95 баллов по одному из предметов.
Материальную поддержку получат также студенты, ставшие призерами и победителями Всероссийских олимпиад.
Напомним, недавно «Комсомолка» рассказала об итогах прошедшего ЕГЭ и скандале в Балтачевском районе, где 16 выпускникам аннулировали результаты экзаменов.
ИСТОЧНИК KP.RU