2019-07-10T15:32:25+03:00
Общество

Лишившиеся аттестатов из-за скандала на ЕГЭ школьники из Башкирии пойдут на пересдачу

В Минобре республики прокомментировали ситуацию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Неудавшиеся выпускники смогут сдать экзамены осеньюНеудавшиеся выпускники смогут сдать экзамены осеньюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, что ждет школьников, лишившихся аттестатов из-за скандала на Едином государственном экзамене. Напомним, в Балтачевском районе 16 выпускников были замешаны в попытке фальсифицировать результаты ЕГЭ. Во время экзаменов они пользовались шпаргалками и смартфонами. Преподаватели не реагировали на это. Про неприятный случай стало известно на совещании в правительстве Башкирии.

Провинившиеся школьники смогут сдать экзамен еще раз, но в вуз в этом году они точно не поступят.

– Если один из обязательных экзаменов не засчитан или аннулирован, то ребенок не сможет поступать в высшее учебное заведение, – объяснил Айбулат Хажин. – Но в любом случае если осенью эти ребята пересдадут русский язык и математику, они смогут поступить на учебу в средние профессиональные образовательные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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