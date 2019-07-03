Итоги ЕГЭ-2019 в Башкирии: экзамен провалили 3309 выпускников

ЕГЭ 2019 в Башкирии написали почти 20 тысяч выпускников, из них больше 3 тысяч не смогли преодолеть минимальный порог баллов.

МУХА НА КАМЕРЕ И 10 УДАЛЕНИЙ С ЭКЗАМЕНОВ

Информацией о состоянии дел в республике с обязательным единым государственным экзаменом в Башкирии поделился и.о. министра образования республики Айбулат Хажин. Всего для проведения важнейшей для школьников проверки знаний организовали 154 пункта приема экзаменов. 100 из них оборудовали «стандартным» образом – в учебных заведениях, 43 на дому и еще 11 в закрытых учебных заведениях.

- Экзамены прошли на высоком уровне. Утечек экзаменационных материалов в интернет не было. Попытки нарушить порядок проведения экзаменов вовремя пресекались, - начал руководитель образовательного ведомства.

Говоря о нарушениях, Хажин объяснил, что всего за нарушения попросили покинуть 10 учеников – они проносили на экзамены электронные устройства или шпаргалки. В прошлом году таких удалений было 16.

Курьезный случай произошел в Уфе 27 мая во время сдачи экзамена по географии и математике. Дело в том, что все пункты сдачи были оборудованы камерами, которые в режиме реального времени транслировали изображение контролирующим органам. В одной из уфимских школ на объектив небольшого устройства села муха, которая закрыла обзор человеку, наблюдавшему за порядком. Тот, действуя по инструкции, сообщил об инциденте начальству, которое связалось с руководством школы. Вскоре насекомое прогнали и продолжили экзамен в штатном режиме.

- Всего в проведение экзаменов было вовлечено более 28 тысяч человек. В том числе, 8,5 тысяч организаторов. За объективностью проведения экзаменов следили 100 региональных наблюдателей, 1700 муниципальных и 150 наблюдателей в стационарных центрах, - доложил и.о. министра.

КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАВАЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Согласно официальной статистике, самыми популярными экзаменами в 2019 году стали базовая математика (отдельная часть для будущих студентов-гуманитариев), обществознание, физика и химия.

- В этом году выросло количество стобалльных работ выросло до 109, в прошлом было 58. Больше всего стобалльников по химии, физике, профильной математике, информатике и русскому языку. 68 из этих ребят хотят поступать в вузы за пределами республики.

Радий Хабиров, который слушал доклад министра, отметил, что в этом явлении проблемы нет.

- Вопрос в том, чтобы они возвращались, получив образование. Вот об этом надо думать. Но это уже вопрос макроэкономики.

Любопытно, что 3309 учеников не смогли преодолеть минимальный порог баллов за ЕГЭ. Это на 100 человек меньше, чем в прошлом году.

- Это говорит, в том числе, об объективности проверки знаний. Чаше всего в 2019 году неудовлетворительные баллы получали школьники, которые сдавали обществознание, химию, историю и профильную математику, - закончил и.о. министра.

А ЧТО С ВУЗАМИ?

О ситуации с поступлением выпускников в университеты республики рассказал председатель совета ректоров вузов Башкирии Рамиль Бахтизин.

- Контрольные цифры приема по трем уровням образования (бакалавриат, специалитет и магистратура – Прим. Ред.) увеличились до 10191 бюджетных мест. Мы видим устойчивый тренд по увеличению сдающих информатику, химию, биологию и других дисциплин. При этом число сдающих физику сокращается. Вузы республики учитывают эти особенности. В этом году увечились число бюджетных мест по вечерним и заочным формам обучения. Наибольшее количество бюджетных мест выделено Уфимского нефтяному и Башкирскому государственному университетам – порядка 2,5 тысяч, - объяснил Бахтизин.

По программам бакалавриата больше всего бюджетных мест есть в сферах образования, информатики, машиностроения, нефтегазового дела и сельского хозяйства. Студенту-специалисту проще всего поступить на бюджет в сферах медицины, геологии, ветеринарии и авиационной техники. Наконец, по программам магистратуры больше всего бесплатных учебных мест есть в сферах образования, горного дела, машиностроения, информатики и химической технологии.

- Если говорить о внебюджетных местах, то наши вузы задекларировали 16770 мест по всем программам. Больше всего таких мест в нефтяном университете и БашГУ на юриспруденции, - закончил Бахтизин.