В Башкирии полугодовалый малыш задохнулся в колыбельной

СЕГОДНЯ 20:04 2019-07-11T20:04:11+03:00

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В селе Урман Иглинского района Башкирии произошел несчастный случай. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в одном из домов было найдено тело полугодовалого ребенка. Он лежал в собственной колыбельной на животе лицом в подушку. По всей видимости, малыш задохнулся. Никаких следов телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Напомним, на днях в том же районе произошла еще одна трагедия с маленьким ребенком. Годовалый мальчик упал в ведро с водой и захлебнулся. Помимо этого в Уфе 7 июля 6-летний мальчик запутался головой в колготках и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU