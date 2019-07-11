2019-07-11T20:04:11+03:00
Происшествия

В Башкирии полугодовалый малыш задохнулся в колыбельной

Ребенка нашли лежащим лицом в подушку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Полугодовалый малыш задохнулсяПолугодовалый малыш задохнулся
Изменить размер текста:

В селе Урман Иглинского района Башкирии произошел несчастный случай. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в одном из домов было найдено тело полугодовалого ребенка. Он лежал в собственной колыбельной на животе лицом в подушку. По всей видимости, малыш задохнулся. Никаких следов телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Напомним, на днях в том же районе произошла еще одна трагедия с маленьким ребенком. Годовалый мальчик упал в ведро с водой и захлебнулся. Помимо этого в Уфе 7 июля 6-летний мальчик запутался головой в колготках и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три месяца в Башкирии изъяли годовой объем «паленого» алкоголя
В Уфе столкнулись мотоцикл и легковушка, есть пострадавший
14-летняя школьница из Уфы завоевала золото на Международных играх
В Уфе реконструируют Госцирк
В Уфе за опасное увлечение сына оштрафовали родителей
«Почему он так сделал?»: стало известно состояние мальчика из Сибая, которого задавил грузовик
Смерть на производстве: в Башкирии рабочего придавило бревном
В Уфе водитель автобуса пытался уйти от столкновения и въехал в дерево
«Салават Юлаев» утвердил тренерский штаб на новый сезон
Житель Башкирии выпал из окна и разбился насмерть в Липецке
В Уфе наградили женщину, которая помогла поймать изнасиловавшего девочку педофила
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Уфаводоканал» переводит жителей столицы Башкирии на прямые договоры
Житель Башкирии ради поездки в Кипр оплатил долг в 450 тысяч рублей
Извращенец из Башкирии шокировал двух маленьких девочек
Кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину оставили под арестом
Молодая мама на «жигулях» едва не погубила двухлетнюю дочь в Башкирии
«Лежал в лесу и дожидался своей смерти»: волонтеры рассказали о поисках пропавшего жителя Башкирии
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
В Уфе стартовали Международные детские игры
В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку
«Главное, что живой-здоровый»: супруга пропавшего уфимца рассказала, где находился ее муж
«Это наша конечная станция»: в Башкирии дети снимают на камеру опасные развлечения
На озере в Башкирии утонул 37-летний мужчина
Туристка из Уфы упала с обрыва в горах Сочи
В Башкирии пропала без вести 83-летняя женщина
На трассах в Башкирии размещают безопасные переходы