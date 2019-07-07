2019-07-07T13:28:10+03:00
Происшествия

В Уфе ребенок задохнулся, запутавшись в колготках

Мальчик рос в многодетной семье, и родители не доглядели за чадом
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня днем, 7 июля, в одной из квартир на улице Комсомольской погиб шестилетний ребенок. Как сообщает портал UFA1 cо ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, мальчик запутался в собственных колготках и задохнулся. Обнаружив сына бездыханным, родители вызвали скорую, но было слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался ребенок, была хоть и многодетной, но благополучной и на учете никогда не состояла. Сообщается, что накануне в семье состоялось торжество, и поэтому взрослые оставили малыша без присмотра.

В следственном комитете республики инцидент пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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