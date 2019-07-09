Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-09T10:20:26+03:00

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В селе Иглино годовалый ребенок свалился в ведро с водой и захлебнулся. Как сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на собственный источник, тело малютки обнаружили утром 8 июля на кухне частного дома. По всей видимости, малыш дотянулся до края сосуда, но перевернулся и упал туда вниз головой. В таком положении его нашли родители, которых не было рядом в момент трагедии.

На теле малыша не было никаких следов телесных повреждений. Делом займутся органы опеки.

Напомним, на днях стало известно о еще одной смерти ребенка – мальчик запутался в собственных колготках и задохнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU