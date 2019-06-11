2019-06-11T16:50:09+03:00
Происшествия

В Уфе полицейского обвиняют в избиении и пытках 17-летней девушки

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд
Яна БАЗЕКИНА
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Сам полицейский категорически не согласен с обвинениемСам полицейский категорически не согласен с обвинением
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В Уфе завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего старшего оперуполномоченного отдела полиции №7: его обвиняют в превышении должностных полномочий и избиении 17-летней девушки, задержанной после кражи.

Неприятная история произошла еще в июле прошлого года. По версии следствия, полицейский, чтобы выбить из девушки признательные показания, заковывал ее в наручники и связывал автомобильным тросом, бил и даже запер на ночь в тесном закутке, тем самым причинив физическое и психологическое насилие. Выйдя на свободу, девушка вместе с материю отправилась в следственный комитет и написала заявление.

Когда в апреле 2019 года подозреваемого полицейского вызвали на допрос к следователю, он неожиданно скрылся на служебном автомобиле, после чего его объявили в уголовный розыск. Впрочем, уже через неделю полицейский вместе со своим адвокатом сам явился к следователю, где в очередной раз заявил о своей непричастности.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. После вручения его копии обвиняемому, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Есть версия, что девушка решила свести личные счеты с полицейским

Есть версия, что девушка решила свести личные счеты с полицейским

О том, что обвиняемый полицейский никогда бы не поднял руку на несовершеннолетнюю девушку, в голос твердят его родители и коллеги. Существует версия, что девушка имела личные счеты с старшим оперуполномоченным и таким образом ему решила отомстить. А источник «КП-Уфа» и вовсе поведал, что в этой запутанной истории есть «третье лицо», которое и осуществляло вышеуказанные пытки.

- По данному факту была проведена служебная проверка, которая вины сотрудника не установила. При этом не исключается, что жалоба может быть попытками избежать уголовного преследования и ответственности за совершенное преступление и дискредитировать репутацию сотрудника полиции, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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