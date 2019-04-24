«Решила свести счеты?»: В Уфе полицейского подозревают в избиении несовершеннолетней девушки

Сегодня, 24 апреля, СМИ взорвала новость об очередном скандале в башкирской полиции. По данным регионального следственного комитета, 30-летний капитан полиции Рустам Азнабаев силой удерживал в отделе 17-летнюю девушку, бил ее и приковывал наручниками, вынуждая признаться в ограблении. После того, как девушка написала заявление в следственный комитет, полицейский пустился в бега на служебном автомобиле, и сейчас находится в федеральном розыске.

Конечно, соцсети запестрили возмущенными комментариями с требованиями найти полицейского и наказать его по всей строгости закона. Вот только ситуация оказалась не столько однозначной: «КП – Уфа» удалось выяснить, что события происходили еще в июле прошлого года, еще почти девять месяцев устанавливалось лицо, совершившее преступление. А когда в начале апреля Азнабаеву собирались предъявить обвинение и поместить под стражу, полицейский скрылся. Вот только его родители и сослуживцы искренне недоумевают: почему нужно скрываться, если ты ни в чем не виновен? И был ли мотив у потерпевшей оговорить полицейского, чтобы свести с ним личные счеты?

Фото: соцсети

АУЕ И ОГРАБЛЕНИЕ

Все началось с неприятного инцидента, произошедшего в июле 2018 года. Поздним вечером возле одного из торговых центров в Советском районе Уфы завязалась драка между двумя компаниями, среди которых и затесалась 17-летняя Елена В. (имя изменено - ред.)

- Просто кто-то случайно толкнул плечом прохожего, слово за слово, и началась драка, - рассказал «КП-Уфа» собственный осведомленный источник. – Пока парни дрались, Елена сорвала сумку у одного из них и бросилась бежать. Проехала несколько остановок на маршрутке, потом вышла. В подъезде одного из многоквартирных домов и спрятала эту злополучную сумку, предварительно вытащив оттуда все деньги.

По факту ограбления тогда было возбуждено уголовное дело – и расследовал его старший оперуполномоченный Отдела полиции №7 по Уфе Рустам Азнабаев. Во время допроса подруга Елены призналась, что видела, как девушка вырывала сумку и убегала вместе с ней. Когда Елену задержали, то она не стала отпираться и чистосердечно во всем призналась и даже показала – где именно спрятала похищенную сумку (позже она стала вещественным доказательством ).

Кстати говоря, это ограбление было далеко не первым «темным пятном» на репутации девушки.

О самой потерпевшей известно не так много: мать работает в сельсовете, воспитывал девушку отчим, родной же отец предпочитал заботиться о дочери издалека. Елена росла избалованной и своенравной. Уже в раннем возрасте связалась с дворовой компанией и стала поклонницей популярного молодежного движения АУЕ. Елена часто промышляла кражами: например, вместе с подругой она вынесла из магазина несколько банок дорогостоящего детского питания, а потом продавала их за полцены на улице. А в мае 2018 года Елена отобрала на улице у прохожего сотовый телефон. Удивительное совпадение, но тогда расследованием уголовного дела занимался также Рустем А., который на тот момент работал в Отделе полиции №10.

- Тогда Елена получила хороший нагоняй от матери, и девушка пообещала полицейскому отомстить, - рассказывает собеседник «КП-Уфа». – Когда девушка попалась во второй раз, она сразу узнала своего «обидчика». Как знать, может, она действительно решила свести с ним счеты, и именно поэтому написала заявление об избиении? Что касается телесных повреждений – а были ли они? И могла ли девушка получить ссадины и царапины при других обстоятельствах, учитывая образ жизни, который она вела?

Кстати, сам подозреваемый полицейский искренне недоумевал – зачем ему было бить девушку или тем более приковывать ее наручниками, ведь Елена сразу во всем призналась, да и изъятая сумка стала неопровержимым доказательством ее причастности к преступлению. Не верят в «превышение служебных обязанностей» и сослуживцы полицейского. Многие из них задаются вопросом – как можно вообще служить в органах, если по любому заявлению ты легко можешь стать фигурантом уголовного дела?

«СЫН НИКОГДА БЫ НЕ ПОДНЯЛ РУКУ НА ДЕВУШКУ»

«Комсомолке» удалось поговорить с матерью подозреваемого полицейского. Женщина призналась, что очень тяжело переживает ситуацию с сыном, но не верит в то, что Рустам мог бы поднять руку на девушку, тем более несовершеннолетнюю.

- Я совершенно не понимаю, что происходит. Сын мне никогда не рассказывал про свою работу и не делился, что у него могли возникнуть проблемы, - рассказывает Р. И. – В тот день, 16 апреля, Рустам как обычно утром ушел на работу, а уже днем к нам домой пришли следователи с обыском. Дома был муж, он и рассказал, что искали наркотики, а потом уточнили, что сына подозревают в избиении. Я точно знаю, что он не мог такого совершить – Рустам никогда бы не ударил девушку.

Где сейчас находится полицейский, родители не знаю, но очень беспокоятся, как бы с ним чего не произошло. Мать полицейского с гордостью рассказывает, что ее сын 13 лет отслужил в полиции и неоднократно получал медали и благодарственные письма за хорошую службу.

- Сын у нас спортсмен, чемпион по боксу и кикбоксингу, неоднократно выступал в соревнованиях. На службе характеризовался тоже только положительно, о чем свидетельствует целая коллекция медалей и благодарственных писем за «добросовестное исполнение своих служебных обязанностей». Мне сейчас очень тяжело. Очень беспокоюсь за сына и понятия не имею, где же он сейчас может находиться, - вздыхает женщина. - Надеемся на объективное расследование и честную работу Следственного комитета.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту была проведена служебная проверка, которая вины сотрудника не установила. При этом не исключается, что жалоба может быть попытками избежать уголовного преследования и ответственности за совершенное преступление и дискредитировать репутацию сотрудника полиции, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Пока готовился материал, «Комсомолке» стали известны новые шокирующие подробности этой громкой истории. Оказывается, в происшествии замешано третье «таинственное лицо», да и с самим Азнабаевым дела обстоят не столько однозначно. Но об этом – в следующем материале «Комсомольской правды - Уфа».