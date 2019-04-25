«Держали всю ночь в тесном закутке»: в деле об избиении уфимским полицейским 17-летней девушки появились новые факты

Уже второй день в Башкирии обсуждают громкий скандал, разразившийся в рядах уфимской полиции. Напомним, что региональный следком сообщил об избиении 30-летним капитаном полиции 17-летней девушки: якобы старший оперуполномоченный выбивал из потерпевшей признательные показания по ограблению. Как только девушка вышла из отдела, она немедленно написала заявление о пытках следователям.

Девять месяцев длилось расследование уголовного дела, и когда в очередной раз полицейского вызвали на допрос, он бросился в бега, после чего опера объявили в федеральный розыск.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то призывал найти и наказать по всей строгости закона зарвавшегося полицейского. А кто-то предостерегал от поспешных выводов, ведь ситуация может оказаться не столь однозначной. Сослуживцы и родители Рустама Азнабаева также не верят в версию следователей, уверяя, что он никогда бы не посмел поднять руку на девушку, тем более – несовершеннолетнюю.

«Комсомольской правде-Уфа» удалось выяснить новые шокирующие подробности этой громкой истории.

Экспертиза зафиксировала синяки и кровоподтеки на теле потерпевшей девушки

«ТЯЖЕЛО ПЕРЕЖИВАЛА РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ»

Для начала вернемся к событиям, произошедшем в июле 2018 года, когда возле торгового центра «Экватор» завязалась драка между двумя компаниями.

- Шли навстречу другу, зацепились плечами, слово за слово и началась драка – рассказывает собеседник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией. – Все побоище засняла камера уличного видеонаблюдения. На кадрах прекрасно видно, как Елена (та самая потерпевшая девушка, имя изменено – ред.) подбегает к человеку, срывает у него с плеча сумку и убегает. Тогда полиция возбудила уголовное дело по хулиганству и грабежу.

Тут снова стоит обратить внимание на личность самой Елены: девушка воспитывалась в обеспеченной семье (мать работает в администрации сельсовета), после развода родителей быстро вышла из-под контроля, связалась с компанией местных «гопников» и вскоре сама стала «АУЕшницей». Несмотря на то, что денег в семье хватало, девушка иногда промышляла кражами: то дорогие детские смеси из магазина вынесет, а потом продаст на улице за полцены, то сотовый телефон отберет у случайного прохожего.

- Никто отрицать не будет, Елена – хамоватая зарвавшаяся девушка, но по сути – это глубоко несчастный подросток, тяжело переживающий родительский развод, - убежден собеседник «КП-Уфа».

После ограбления на Елену оперативники вышли быстро – на нее указали почти все участники драки, да и на камерах девушка засветилась. Ее привезли в отдел, где Елена чистосердечно во всем призналась и даже показала, где спрятана украденная сумка.

- После всех следственных действий ее снова привезли в отдел и завели в кабинет. Кроме Азнабаева (главного подозреваемого – ред.) в кабинете находились еще пятеро сотрудников уголовного розыска. Во время допроса Елена вела себя очень дерзко, отпускала сальные шуточки, после чего Азнабаев действительно дал ей подзатыльник, - рассказывает собеседник.

В настоящий момент дело по ограблению передано в суд

14 ЧАСОВ ПРОСИДЕЛА В ТЕСНОМ ЗАКУТКЕ

Так неужели легкий подзатыльник Елена выдает за побои и истязания?

По одной из версий, ее действительно били и приковывали наручниками к стулу, а потом на ночь заперли в тесном закутке без еды и воды. Вот только главным исполнителем был не старший уполномоченный Рустам Азнабаев, а совершенно другой человек, присутствовавший в тот момент в кабинете. Именно он ударил девушку с такой силой, что та не удержалась и упала со стула. По понятным причинам мы не можем называть его имя, поскольку он вообще не проходит по этому делу и до сих пор является действующим сотрудником силовых структур.

Почти 14 часов Елена просидела на голом полу, без еды и воды и возможности выйти в туалет. Кое-как ей удалось по телефону предупредить знакомого, где именно она сейчас находится, а тот уже сообщил матери Елены. Самое интересное, что девушку не оформляли официально, поскольку она несовершеннолетняя, и обо всех действиях должны были уведомить ее родителей.

Женщина немедленно примчалась в отдел, но ей заявили, что ее дочери там нет. Пока мать Елены пыталась разузнать, где находится ее ребенок, Елена в этот момент находилась запертой двумя этажами выше. В 12 часов следующего дня девушку вывели к матери, после чего они немедленно отправились в следственный комитет писать заявление, где по факту «превышения должностных полномочий» было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленного сотрудника отдела полиции №7».

А вот тут начинается самое интересное. В своем заявлении Елена пишет, что физическую силу к ней применял только Рустам Азнабаев. В итоге по делу он будет проходить как единственный подозреваемый. Второго сотрудника девушка помнит, но отказывается говорить, что именно он ее бил. Возникает вопрос, с чем связаны такие провалы в памяти? Может, Елена просто кого-то покрывает?

- Есть версия, что девушка в тот момент находилась в состоянии наркотического опьянения, поэтому воспринимала все события не совсем адекватно. Азнабаев ей врезался в память, потому что они встречались раньше, да и в тот день они вместе ездили на место, где была спрятана сумка. В любом случае, без ее показаний привлечь к ответственности второго человека никак не получится, - признается собеседник «КП-Уфа».

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОПРОСАХ ОТРИЦАЕТ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ

И снова возникает вопрос: так почему же никто из остальных сотрудников отдела, находившихся в кабинете, а самое главное, сам Азнабаев не признаются, что физическую силу применял совершенно другой человек?

- В личной беседе и сам Азнабаев, и другие сотрудники честно рассказали, как было все на самом деле. Вот только на официальных допросах Азнабаев категорически отрицает свою причастность, - говорит собеседник «КП-Уфа». - А сдавать своего коллегу - это не "по-пацански".

В это же день Елена прошла судмедэкспертизу, которая зафиксировала все телесные повреждения. Согласно заключению, шея и бедро девушки были покрыты синяками, а на руках остались кровоподтеки, указывающие на то, что ее действительно заковывали в наручники. Судмедэкспертиза подтвердила, что все травмы свежие, и никак не могли быть получены за пару дней до этого, когда Елена якобы участвовала в массовой драке.

Также, как признается источник «КП-Уфа», громкого скандала вокруг этой истории можно было избежать. Вопреки распространенному мнению, что Елена и ее родители хотели получить нехилую компенсацию морального вреда, девушка и ее родные хотели услышать простые человеческие извинения.

- Да не нужны им деньги, они ждали извинений, - рассказывает собеседник. – Но еще при первых попытках договориться мирным путем они услышали грубость: «Было бы перед кем извиняться», поэтому и пошел поток жалоб.

16 апреля Рустама Азнабаева вызвали на допрос к следователю – именно тогда ему должны были предъявить обвинение, после чего ходатайствовать в суд о заключении его под стражу. И хотя ранее полицейский находился под подпиской о невыезде, ужесточение меры пресечения было вызвано очередной волной жалоб матери потерпевшей и ее адвоката. Вот только сам Рустам Азнабаев, видимо, узнав, что его ожидает, скрылся на служебном автомобиле в неизвестном направлении. Следователям ничего не осталось, как объявить его в федеральный розыск.

Сейчас сбежавший полицейский находится в федеральном розыске

- Возникает вопрос, а как вообще Азнабаев мог воспользоваться служебным автомобилем – причем официально, под запись в журнале, если его еще 2 апреля отстранили от должности (как раз из-за подписки о невыезде)? И самое главное, зачем он вообще решил скрываться, если на допросах уверял всех в своей непричастности? – задается вопросом собеседник «КП-Уфа».

Кстати, родители старшего уполномоченного утверждали, что во время обыска в доме у сына искали наркотики. На самом деле, у полицейского искали «предметы, могущие пролить свет на местонахождение подозреваемого».

ГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

На вопрос, почему расследование уголовного дела длилось почти 9 месяцев, прежде чем было принято решение о предъявлении обвинения, собеседник «КП-Уфа» отмечает, что Азнабаеву действительно пытались помочь. Чтобы он не отвечал в одиночку за те действия, в которых участвовал и другой человек.

- По данному делу было произведено огромное количество следственных мероприятий, причем следователь выполнял всю эту работу в одиночку. Если бы никакого «третьего» лица в этой истории не было, дело бы еще в октябре отправилось в суд, - уточняет собеседник.

Если бы Азнабаев не пустился в бега, он мог бы вполне рассчитывать на оправдательный или максимально мягкий приговор. Сейчас же полицейскому грозит реальный срок от 3 до 10 лет, поскольку имеются отягчающие обстоятельства – использование служебного положения, а несовершеннолетний возраст потерпевшей.

«Комсомольская правда - Уфа» продолжает следить за развитием ситуации.