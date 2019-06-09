2019-06-09T21:51:14+03:00
Происшествия

Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе

Прохожие запечатлели последствия жестокой расправы [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Первые мгновения после стрельбы на Южном автовокзале в Уфе попали на видео. На кадрах видно, что 25-летний водитель «Лады Приора», который был целью стрелка, скончался от ран прямо за рулем авто.

Его 24-летнюю пассажирку, получившую ранение в живот, отвели на скамью остановочного павильона. Неравнодушные прохожие оказали девушке первую помощь – зажали рану – и вызвали скорую. На записи слышно, как пострадавшая просит позвонить ее маме и рассказать той о случившемся. Сейчас девушка в больнице под присмотром врачей.

Напомним, вечером 9 июня 25-летний житель Уфимского района расстрелял из охотничьего ружья своего знакомого. Погибший одолжил ему деньги, это и стало поводом для расправы. На стрелка заведено уголовное дело за «Убийство» и «Покушение на убийство». Он задержан, сейчас ему избирается мера пресечения.

Первые минуты после стрельбы у автовокзала в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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