Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе
Первые мгновения после стрельбы на Южном автовокзале в Уфе попали на видео. На кадрах видно, что 25-летний водитель «Лады Приора», который был целью стрелка, скончался от ран прямо за рулем авто.
Его 24-летнюю пассажирку, получившую ранение в живот, отвели на скамью остановочного павильона. Неравнодушные прохожие оказали девушке первую помощь – зажали рану – и вызвали скорую. На записи слышно, как пострадавшая просит позвонить ее маме и рассказать той о случившемся. Сейчас девушка в больнице под присмотром врачей.
Напомним, вечером 9 июня 25-летний житель Уфимского района расстрелял из охотничьего ружья своего знакомого. Погибший одолжил ему деньги, это и стало поводом для расправы. На стрелка заведено уголовное дело за «Убийство» и «Покушение на убийство». Он задержан, сейчас ему избирается мера пресечения.
Первые минуты после стрельбы у автовокзала в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU