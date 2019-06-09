Неадекватный мужчина открыл стрельбу в центре Уфы

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-09T19:08:18+03:00

Он палил из ружья по машине

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Вечером 9 июня возле Южного автовокзала в Уфе раздались выстрелы. По словам очевидцев, молодой человек, вооруженный ружьём, три раза выстрелил в белую «Ладу». По неподтвержденной информации, водитель авто получил смертельное ранение. Пострадала также девушка. Она получила ранение в бок и была госпитализирована.

В соцсетях сообщают, что после стрельбы мужчина не угомонился, он стал бить стекла в машине, а потом забрался на нее и начал прыгать. Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка.

Свидетели предположили, что причинами случившегося мог стать дорожный конфликт или личная неприязнь.

В МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее.

- Следственно-оперативная группа задержала подозреваемого, жителя Уфимского района 1994 года рождения. У него изъято охотничье ружье. По предварительным данным, мужчина произвёл выстрелы в водителя машины «Лада Приора», жителя Уфы 1994 года рождения. Ранение получила пассажирка машины 1995 года рождения. Предварительно, происшествие случилось на бытовой почве. Материалы переданы в Следственный комитет, - сообщили "Комсомолке" в полиции.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU