2019-06-09T19:08:18+03:00
Происшествия

Неадекватный мужчина открыл стрельбу в центре Уфы

Он палил из ружья по машине
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вечером 9 июня возле Южного автовокзала в Уфе раздались выстрелы. По словам очевидцев, молодой человек, вооруженный ружьём, три раза выстрелил в белую «Ладу». По неподтвержденной информации, водитель авто получил смертельное ранение. Пострадала также девушка. Она получила ранение в бок и была госпитализирована.

В соцсетях сообщают, что после стрельбы мужчина не угомонился, он стал бить стекла в машине, а потом забрался на нее и начал прыгать. Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка.

Свидетели предположили, что причинами случившегося мог стать дорожный конфликт или личная неприязнь.

В МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее.

- Следственно-оперативная группа задержала подозреваемого, жителя Уфимского района 1994 года рождения. У него изъято охотничье ружье. По предварительным данным, мужчина произвёл выстрелы в водителя машины «Лада Приора», жителя Уфы 1994 года рождения. Ранение получила пассажирка машины 1995 года рождения. Предварительно, происшествие случилось на бытовой почве. Материалы переданы в Следственный комитет, - сообщили "Комсомолке" в полиции.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Все с нуля начинать": жителей Башкирии просят помочь семье с двумя детьми, лишившейся дома из-за пожара
Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы
Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе
В Уфе бездомным раздадут одежду, обувь и продукты
На дороге Уфа – Шакша автомобиль сбил лося
Третий подземный фонтан за неделю: жители Уфы боятся выходить во двор из-за постоянных протечек
Погода в Уфе и Башкирии на 10 июня: солнце и грозы
Житель Башкирии застал в лесу компанию пьяных детей
В Уфе двое мужчин с ножом ограбили автомойку
На дорогах в Уфе установят датчики интенсивности движения
В Башкирии завершены поиски 38-летнего Роберта Камалетдинова
Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Баймакский район
«Забрала документы детей из школы»: новые подробности исчезновения кассира из Салавата
В Башкирии подорожали некоторые продукты
В Башкирии трое рыбаков перевернулись на лодке, одного ищут до сих пор
Пропавший в Башкирии 32-летний Виталий Леухин найден мертвым
Жители Башкирии спасли женщину, повисшую на подъемнике
На свалке в Уфе нашли два снаряда от гранатомета
В Башкирию возвращается 30-градусная жара
В Уфе волейбольная сборная России уверенно переиграла США в Лиге наций
В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек