Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-09T20:09:52+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы возле Южного автовокзала в Уфе. Напомним, 25-летний житель Уфимского района сегодня вечером, 9 июня, прямо на улице расстрелял из охотничьего ружья своего знакомого. Тот находился за рулем «Лады Приоры» и погиб на месте. Ранения получила и его спутница - 24-летняя девушка. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь в больнице.

- Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в следкоме по Башкирии.

Оказалось, что молодой человек расстрелял своего ровесника из-за денег. Он был должен убитому. Теперь на мужчину заведено уголовное дело за «Убийство» и «Покушение на убийство».

- Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU