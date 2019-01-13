2019-01-13T13:31:53+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина убил троих человек, а затем совершил суицид

Под расстрел попали ни в чем невинные соседи
Эльвина АПАРИНА
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На фото соседи, на которых напал злоумышленник. Женщина скончалась на месте, а за жизнь мужчины борются врачи.На фото соседи, на которых напал злоумышленник. Женщина скончалась на месте, а за жизнь мужчины борются врачи.
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В ночь на 13 января в Учалах разыгралась кровавая драма. 35-летний мужчина убил троих человек, а затем покончил с собой.

Как сообщает следком Башкирии, злоумышленник будучи пьяным поругался со своей супругой. Она, испугавшись, убежала домой к соседям.

Злоумышленник, вооружившись ружьем, преследуя ее, ранил соседа и убил его супругу, мать двоих детей. На крики прибежал второй сосед, которого он ранил. Позднее мужчина скончался в больнице.

Совершив преступление, мужчина сбежал со своей супругой. Через несколько часов их бездыханные тела были найдены. Мужчина застрелил возлюбленную, а затем покончил с собой.

- В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, - сообщили в ведомстве.

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