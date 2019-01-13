Убил из-за ревности: житель Башкирии расстрелял двоих соседей, полицейского и жену

В ночь на 13 января в селе Учалы Учалинского района Башкирии разыгралась кровавая драма. 35-летний местный житель жестоко расправился со своими соседями – убил мать двоих детей, ранил ее мужа, застрелил соседа-полицейского, который потом умер в больнице. Совершив ужасное преступление, мужчина, прихватив с собой жену и охотничье ружье, из которого были убиты все вышеперечисленные, поспешил скрыться. Утром тела обоих были найдены в лесополосе. Как ранее сообщали полицейские, злоумышленник убил и супругу, а затем совершил суицид.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СЕМЬЯНИН

Убийцей оказался 35-летний Артур И. Мужчина являлся обычным сельским жителем: женился несколько лет назад, строил дом и воспитывал детей. Удивительно, но соседи говорят о нем только хорошо – Артур был добрым и отзывчивым человеком.

- Это действительно была хорошая семья с далеко идущими планами на будущее. Строили дом, воспитывали детей. Чтобы ни случилось в эту ночь, мне жалко всех. Я его не оправдываю, но все же. Просто в голове не укладывается и не верится во все это, - говорит местная жительница. - Добродушным человеком он был. Никогда ни с кем не конфликтовал.

Другие соседи тоже характеризуют Артура как приветливого человека. Сельчане недоумевают, что подтолкнуло его совершить страшный поступок.

НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ?

Сейчас в деревне этот вопиющий случай – основная тема для разговора. Сельчане рассказывают, что Артур приревновал свою супругу и устроил кровавую баню. А кто-то утверждает, что мужчина будучи пьяным приехал домой и стал требовать у жены еще денег на выпивку, получив отказ, решил жестоко с ней расправиться. Сначала он ее жестоко избил, а затем разъяренный супруг схватил ружье и стал направлять его на свою жену. Успокоить его, вероятно, было уже невозможно. Чтобы попытаться спастись, женщина решила побежать за помощью к соседям.

К Зафиру и Гульсие Хилажевым она прибежала в одной сорочке, была вся в крови, кричала и просила ее спрятать. Но Артур останавливаться не думал, и под расстрел попали и супруги. Смертельное ранение он нанес Гульсие, матери двоих детей, а затем выстрелил и в Зафира, который сейчас находится в больнице. Их дети, семилетняя Назгуль и трехлений Янгир в этот момент тоже были дома – все происходило на их глазах. К счастью, малышей стрелок не тронул.

Все произошло на глазах детей, с ними сейчас работает психолог

На крики детей и взрослых в дом прибежал сосед, который работал полицейским. Но и он уже на пороге получил пулю в грудь. Рафиса, отца троих детей, госпитализировали в больницу. Но вскоре мужчина скончался.

Оставив на месте бойни погибших и пострадавших, злоумышленник до приезда скорой и полиции поспешил скрыться вместе со своей женой. Оружие он также взял с собой.

«Срочно! Разыскивается опасный преступник, расстрелявший семью», - появились сообщения в социальных сетях.

- Убийцу еще не поймали, дороги перекрыты, везде облава. Просьба не выпускать детей на улицу, закрыть двери, - сообщали полицейские.

Через несколько часов убийца и его супруга были найдены мертвыми. Злоумышленник застрелил ее, а затем покончил с собой.

ОТЕЦ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПРИШЕЛ В СЕБЯ

Дети, чьи родители пострадали от рук соседа, сейчас находятся у сестры покойной. С ними работает психолог. Их отцу сделали серьезную операцию, и он пришел в себя.

Похороны Гульсии состоятся завтра в родной деревне. Девушка работала ведущей на праздниках, она весело проводила торжества, а ее супруг на них пел.

Хилажевы работали на праздниках - Гульсия была тамадой, а Зафир пел.

Друзья и родственники не могут поверить в случившееся.

- Почему забирают таких светлых и добрых людей? Гульсия была лучиком добра и света в этом мире... Всегда веселая, озорная, заводная. Очень гостеприимная. Их дом всегда был полон гостей, - говорит ее подруга.

Убитая состояла в родительском комитете первого класса, где училась ее дочь Назгуль. Супруги старались и все делали для своих детей.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления. Также на месте происшествия выезжал Роман Деев, министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.2 УК РФ (убийство двух и более лиц).

- В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, - сообщили в следкоме Башкирии.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным погибших.