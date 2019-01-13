В Башкирии ищут опасного преступника, который ночью расстрелял семью с двумя детьми
В ночь на 13 января в Учалах произошло жестокое убийство – мужчина из боевого оружия расстрелял семью и их соседа-полицейского. Супруга погибла на месте, глава семейства находится в больнице. Маленькие дети, трех и пяти лет, не пострадали. На крики вышел сосед, который тоже был застрелен. Известно, что предполагаемый убийца доехал до места на такси.
Как стало известно «Комсомолке», совершив убийство он подался в бега со своей супругой.
- Убийцу еще не поймали, дороги перекрыты, везде облава. Просьба не выпускать детей на улицу, закрыть двери, - сообщил источник.
В правоохранительных органах информацию подтвердили, они разослали ориентировки.
Полицейские разыскивают 35-летнего Артура Ибрагимова за совершение тяжкого преступления.
Был одет в черную вязаную шапку со светлыми полосками, короткую черную куртку и темно-синие джинсы.
При себе имеет гладкоствольное зарядное охотничье ружье МР-155, кл. 12/76.
Обновление на 14:00:
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории села с огнестрельными ранениями найдены тела подозреваемого и его жены. На место происшествия выехал Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.