В Башкирии ищут опасного преступника, который ночью расстрелял семью с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-13T12:14:47+03:00

Супруга скончалась на месте, за жизнь главы семьи борются врачи

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В ночь на 13 января в Учалах произошло жестокое убийство – мужчина из боевого оружия расстрелял семью и их соседа-полицейского. Супруга погибла на месте, глава семейства находится в больнице. Маленькие дети, трех и пяти лет, не пострадали. На крики вышел сосед, который тоже был застрелен. Известно, что предполагаемый убийца доехал до места на такси.

Как стало известно «Комсомолке», совершив убийство он подался в бега со своей супругой.

- Убийцу еще не поймали, дороги перекрыты, везде облава. Просьба не выпускать детей на улицу, закрыть двери, - сообщил источник.

В правоохранительных органах информацию подтвердили, они разослали ориентировки.

Полицейские разыскивают 35-летнего Артура Ибрагимова за совершение тяжкого преступления.

Был одет в черную вязаную шапку со светлыми полосками, короткую черную куртку и темно-синие джинсы.

При себе имеет гладкоствольное зарядное охотничье ружье МР-155, кл. 12/76.

Обновление на 14:00:

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории села с огнестрельными ранениями найдены тела подозреваемого и его жены. На место происшествия выехал Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.