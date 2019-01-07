Состояние матери четверых детей из Башкирии, борющейся с циррозом, резко ухудшилось

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:10:40+03:00

Как рассказали ее дети, в последнее время женщина с трудом встает из постели

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Мать четверых детей из Салавата Светлана Рузматова продолжает войну со своим страшным недугом – циррозом печени. Только вот сил с каждым днем остается все меньше. Родственники женщины рассказали, что в последние несколько дней она с трудом встает с кровати, у нее пропал аппетит.

Особенно тяжело видеть подобное состояние мамы самому младшему ребенку в семье – Ильхаму. Мальчик родился с синдромом Дауна и другими серьезными патологиями, он сам успел перенести за свою семилетнюю жизнь несколько серьезных операций. В канун Нового года Ильхам загадал единственное желание Деду Морозу:

«Весь год вёл себя хорошо и хочу попросить тебя об одном! У меня есть заветное желание, что бы моя мамочка скорее выздоровела! Если ты поможешь исполнить моё желание, я стану самым счастливым ребёнком на свете!».

Напомним, что со всеми невзгодами многодетной матери приходится справляться одной – муж ушел из семьи. Женщина с детьми ютится крохотной комнатушке в общежитии, и в первую очередь думает о детях, из-за чего бросала свое лечение. Практически все ее деньги уходят на лекарства, на еду почти ничего не остается.

«Мама должна уехать в Новосибирск на лечение, но здоровье младшего братика не утешительное, часто болит живот. Она не может его оставить. Дай Бог пройдём курс лечения братика, и мама сразу же поедет», - рассказала старшая дочка Светланы.

Если вы можете помочь семье с приобретением лекарств или оказать любую другую поддержку, просьба обращаться по номеру по номеру 8(919)144-13-79. При желании деньги можно переводить по этому же номеру, получатель Рузматова Светлана Джельсиновна.

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