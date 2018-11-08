Многодетная мама из Башкирии бросила лечение, чтобы вернуться к заболевшему маленькому сыну

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-08T18:14:30+03:00

У мальчика обнаружили полипы в желудке, но денег не хватает не только на лекарства, но даже на хлеб

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Не так давно «Комсомольская правда-Уфа» писала о многодетной семье Рузматовых из Салавата. 48-летняя Светлана в одиночку воспитывает четырех детей, причем самый младший ребенок в семье – семилетний Ильхам – родился с серьезными патологиями. Помимо синдрома Дауна у мальчика выявили атрезию ануса и прямой кишки, и за свою жизнь ребенок перенес четыре сложные операции.

ОПЕРАЦИЮ ПРИШЛОСЬ ОТЛОЖИТЬ

Из-за постоянных переживаний за сына Светлана не обращала внимания на собственное здоровье, но в 2015 году у нее диагностировали цирроз печени неизвестного генеза, да и еще в самой последней стадии. С каждым днем состояние женщины ухудшалось, и однажды она попала в реанимацию с сильным желудочным кровотечением. Тогда остро встал вопрос о трансплантации печени, но в Уфе квоту на такую серьезную операцию нужно ждать очень долго, а счет пошел уже на месяцы. Светлане удалось получить направление в Новосибирскую клинику, где женщине в течение полугода обещали подобрать донора и сделать операцию, но судьба снова распорядилась по-своему.

Донора для Светланы действительно нашли очень быстро, но саму трансплантацию приходилось постоянно откладывать, ведь у женщины были низкие показатели крови, и требовалось стабилизировать ее состояние перед операцией. А потом из Уфы пришла тревожная новость: заболел еще один сын Светланы, 14-летний Ислам. Сердце матери не выдержало переживаний, и женщина прилетела обратно в Башкирию, чтобы лечить ребенка.

- Я не могу думать о своем здоровье, когда мой сыночек болен, - признается Светлана. – Вот разберемся с его операцией, потом уже собой займусь.

Светлане пришлось отложить операцию, чтобы заняться лечением сына

НАШЛИ ПОЛИПЫ В ЖЕЛУДКЕ

Как оказалось, у Ислама тоже серьезные проблемы со здоровьем, требующие оперативного вмешательства. Сначала мальчик жаловался на тошноту и боль в желудке, а ФГДС показало наличие полипов в антральном (нижнем) отделе желудка. Педиатр объяснил взволнованной матери, что заболевание может иметь довольно серьезные и неприятные последствия, поэтому требуется удалить эти полипы эндоскопическим путем (во время ФГДС). Пока же мальчику требуется внушительное медикаментозное лечение.

- Мы как увидели этот список лекарств, так и ахнули, - вздыхает женщина. – Я на свои-то таблетки едва наскребаю, а что с Исламом делать, ума пока не приложу.

Напомним, что со всеми жизненными испытаниями Рузматовы справляется в одиночку. Супруг Светланы ушел из семьи, и сейчас женщина с детьми ютится в крохотной комнатушке в общежитии. Мизерные пенсии уходят на лекарства для Светланы, и часто приходится голодать, перебиваясь с хлеба на воду.

- Когда вы написали о нас впервые, очень многие неравнодушные люди откликнулись, - рассказывает Светлана. – Кто-то помог финансово, кто-то добрым словом. Наконец, удалось купить детям фрукты и сладости, а то те уже и забыли, как они выглядят. Я говорю всем огромное спасибо, счастья вам и всех благ!

ТРЕБУЮТСЯ ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА

И снова счастье и здоровье Рузматовых упираются в деньги. Операцию будут делать в Уфе, и сколько раз придется ездить из Салавата в столицу, сколько придется отдать за многочисленные обследования – одному богу известно. Сейчас Ислам нуждается в многочисленных препаратах. Если вы можете помочь семье с приобретением или оказать любую другую поддержку, просьба обращаться по номеру по номеру 8(919)144-13-79. При желании деньги можно переводить по этому же номеру, получатель Рузматова Светлана Джельсиновна.