Жена подозреваемого в изнасиловании дознавательницы: «Результаты экспертизы не были озвучены»

СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-02T19:04:42+03:00

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Супруга Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского отдела МВД по Башкирии заявила, что продолжает верить в непричастность своего мужа к этой истории. В беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» она отметила, что адвокат ее мужа присутствовал на заседании суда и, по его словам, о наличии биоматериалов Павла на одежде потерпевшей никто не говорил.

- Адвокат сказал мне, что в суде следователь про это ничего не говорил. Я так думаю, что это просто в интернете утку такую пустили. Я верю, что нам удастся доказать его непричастность, - сказала Василя С.

Также женщина абсолютно уверена в алиби мужа и настаивает на том, что он в ту роковую ночь был дома.

Напомним, ранее издание сообщалось, что ДНК-экспертиза показала наличие следов биоматериалов Павла Яромчука.