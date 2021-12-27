Салют и бесплатный концерт на Новый год: программа праздничных мероприятий в Уфе 31 декабря

Новогодняя ночь в Уфе преподнесет множество приятных сюрпризов Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года осталось всего 4 дня. Просидеть весь праздник перед телевизором в окружении салатов – скучно, тем более что в Уфе в новогоднюю ночь планируются масштабные гуляния – с салютами, выступлениями звезд и поздравлением от Деда Мороза. «Комсомолка» подскажет, где и во сколько прогремят фейерверки, и чем порадует уже традиционный фестиваль «TERRA ZIMA».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ХАБИРОВА И ВЫСТУПЛЕНИЕ «МИРАЖА»

31 декабря в 22.00 уфимцев и гостей города ждут на площади перед Гостиным двором со стороны улицы Коммунистической. Праздничная новогодняя программа начнется с веселых розыгрышей, игр, флешмобов и, конечно же, подарков. Ближе к полуночи на большом уличном экране горожан ожидают поздравления от мэра Уфы Сергея Грекова, главы Башкирии Радия Хабирова и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

После того, как пробьют куранты, для гостей праздника выступят группа «Мираж», а также звезды башкирской и татарской эстрады. Завершится праздник зажигательной дискотекой от Деда Мороза, которая продлится до 3 часов ночи.

ИДЕМ СМОТРЕТЬ САЛЮТ

Конечно же, традиционные праздничные гуляния в новогоднюю ночь пройдут и на площади перед Государственным русским драматическим театром, рядом с центральной городской елкой. Здесь в 22.30 начнется праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады, профессиональных и самодеятельных коллективов, который продлится до 2.30.

А в 2 часа ночи в Уфе сразу на двух площадках прогремят новогодние салюты: на площади имени Ленина и на площади перед ДК «Моторостроитель» в Черниковке.

Кстати, если верить прогнозам синоптиков, то погода в новогоднюю ночь в Уфе не преподнесет особых неприятных сюрпризов. Ночью температура воздуха не опустится ниже -13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -8. А нарядные крупные снежинки, которые будут кружиться в воздухе, создадут атмосферу настоящей новогодней сказки. Такая погода продержится примерно до 2 января, после чего в Башкирию придут метели и сильный ветер.