В новогоднюю ночь в Уфе выступит группа «Мираж»

фото: vk.com // TERRA ZIMA

В Уфе 31 декабря начнется новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». В 22:00 он стартует с концертной программы возле Гостиного двора со стороны улицы Коммунистической. Хедлайнером праздника станет группа «Мираж». Помимо легендарного коллектива, перед посетителями выступят звезды башкирской и татарской эстрады.

– Для гостей приготовили розыгрыши, игры, флешмоб и подарки. Ближе к полуночи на большом уличном экране прозвучат поздравления от мэра Уфы Сергея Грекова, главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина, – рассказали в городской администрации.

После этого на Гостином дворе продолжится новогодняя шоу-дискотека, которая продлится до трёх часов ночи.