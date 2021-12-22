«Странностей в поведении не было»: в Башкирии в машине нашли тело застреленного полицейского

Начальство всегда было довольно работой полицейского. Фото: соцсети

В Аургазинском районе Башкирии 25-летнего полицейского нашли застреленным в его собственном автомобиле. Все произошло накануне вечером, когда молодой лейтенант перестал выходить на связь с руководством, хотя и находился на смене. Вскоре удалось обнаружить его «Ниву», припаркованную неподалеку от трассы и в 1,5 километрах от села Толбазы. Как рассказал собственный источник «Комсомолки», участковый лежал в луже крови, а рядом валялось табельное оружие.

Коллеги 25-летнего Алмаза Ю. недоумевают: что же могло произойти. По их словам, Алмаз работал в органах с 2015 года, а в ноябре 2020 вступил в должность участкового уполномоченного полиции.

- По словам коллег, никаких странностей в поведении участкового не было. Он не страдал депрессией, не жаловался на жизнь. У него было кредитов или каких-то серьезных заболеваний, руководство всегда было довольно его службой – за 6 лет ни одного дисциплинарного взыскания, добавляет собеседник.

Кроме того, у молодого полицейского дома осталась жена с двумя маленькими детьми, младшему сыну недавно исполнился год. Алмаз Ю. всегда гордился своей крепкой и дружной семьей. Также у участкового есть родители и младший брат, который до сих пор не могут поверить в случившееся.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в случившемся предстоит разбираться коллегам погибшего, которые проводят проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2019 года, когда под окнами многоэтажки в уфимской Черниковке нашли тело заместителя начальника убойного отдела. Как выяснилось, полицейский решился на отчаянный поступок… чтобы спасти свою супругу от тюрьмы. Незадолго до трагедии жену стража порядка начали подозревать в служебном подлоге – ее уволили с работы и готовились избрать меру пресечения. Понимая, что если жену отправят в колонию, а ему придется в одиночку воспитывать маленьких детей, мужчина решился перетянуть внимание на свою сторону – мол, так до совершеннолетия детей супруга останется дома.