В Башкирии нашли тело застреленного 25-летнего лейтенанта полиции

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Накануне вечером в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии нашли тело 25-летнего лейтенанта полиции. Полицейский лежал в луже крови, а рядом лежал его табельный пистолет. Коллеги Алмаза Ю. в полной растерянности – пока никто не может сказать точно, что произошло.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

О самом погибшем известно немного – Алмаз Ю. пришел на работу в полицию сразу после армии в 2015 году, дослужился до лейтенанта полиции, работал в участковом пункте Толбазов. Мужчина всегда гордился своей дружной и любящей семьей и часто выкладывал совместные фотографии с родителями. У Алмаза Ю.остался младший брат, а также маленькая дочь.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.