2019-02-25T14:30:57+03:00
Происшествия

Уфимский полицейский покончил с собой, чтобы спасти супругу от тюрьмы

Тело заместителя начальника убойного отдела нашли под окнами своего дома
Эльвина АПАРИНА
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Эльвира и Александр дослужились до подполковниковЭльвира и Александр дослужились до подполковников
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24 февраля под окнами дома №10 по улице Комарова в Уфе обнаружили тело полицейского. Им оказался Александр А., заместитель начальника убойного отдела. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей, но помочь мужчине было уже нечем.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Последние несколько лет Александр работал в отделе №8 управления МВД России, начинал с обычного опера, дослужился до подполковника и заместителя начальника убойного отдела.

Дома тоже все было хорошо - полная и счастливая семья, жена, сын и семилетняя дочь. Все бы ничего, но жизнь полицейского омрачила неприятная история – несколько месяцев назад супругу Александра Эльвиру стали подозревать в служебном подлоге. На нее возбудили уголовное дело, после служебной проверки ее уволили с работы и выбрали меру пресечения.

С 20 октября по 11 декабря она находилась под домашним арестом. 18 декабря уголовное дело передали в суд. Погибший в последнее время был обеспокоен тем, что если его супругу отправят в колонию, ему придется одному воспитывать детей.

Александр очень любил свою семилетнюю дочь

Александр очень любил свою семилетнюю дочь

Эльвира А. работала в том же отделе вместе с мужем, она также дослужилась до подполковника, работала старшим дознавателем.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ

Как выяснила «Комсомолка», 38-летняя женщина стала фигурантом сразу двух уголовных дел. Эльвиру стали подозревать сразу в трех преступлениях: превышение должностных полномочий, служебный подлог и фальсификация доказательств по уголовному делу.

Оказалось, что в июне у нее в производстве было уголовное дело о мелком хищении и грабеже. Она подделала подписи фигуранта уголовного дела на протоколах очной ставки с целью увеличения показателей по количеству направленных уголовных дел в текущем месяце в суд.

Таким образом, подозреваемая сфальсифицировала доказательства по уголовному делу и нарушила права и законные интересы обвиняемого. После этого в квартире и кабинете дознавательницы провели обыски и изъяли служебные документы. С МВД женщину уволили по отрицательным основаниям. Эльвире грозил реальный срок - два года тюрьмы, что очень беспокоило Александра.

- Он очень любил свою семью, жену просто обожал. Очень переживал по этому поводу, ничем не мог ей помочь, - рассказал «Комсомолке» коллега Александра Ильмир (имя изменено – Прим.ред). – Сегодня он должен был выйти на работу. Для нас всех это большой шок.

Мужчина свел счеты с жизнью, и теперь Эльвира осталась одна с детьми. По мнению погибшего, без отца семейства его жену никто бы не посадит. Доля правды в этом есть - теперь все заседания, как минимум, отложат. А ребенка Александра действительно не смогут оставить без матери.

В министерстве внутренних дел информацию подтвердили и прокомментировали, что по данному факту начата служебная проверка.

- По предварительным данным, происшествие случилось на семейно-бытовой почве. Сотрудник находился в отпуске, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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