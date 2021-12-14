Жители деревни в Башкирии самостоятельно установили фонари на улицах, а чиновники отключили им свет

После отключения фонарей жители не выдержали и записали видеообращение к главе Башкирии

Жители деревни Базилевка, что под Уфой, недавно решили скинуться с миру по нитке и установили на улицах фонари освещения.

Несколько лет подряд они пытались «расшевелить» местную администрацию, чтобы та решила проблема с уличным освещением. Куда только они не писали жалобы, чтобы населенный пункт по ночам не погружался в непроглядную тьму, но тщетно. По словам самих жителей, в этом году они решились пойти на крайние меры и установить на деревенских улицах освещение.

Активисты убедили остальных сельчан, что, по всей видимости, им уже никто не поможет и решили собрать деньги на покупку и установку фонарей. Аргументы у них были железные: по ночам село, которое, между прочим, входит в черту Уфы, полностью погружается во тьму. А зимой, когда рассветает достаточно поздно, детишкам нужно идти в школу, подсвечивая себе путь фонариками.

Когда в Базилевке наконец-то появилось уличное освещение, радости местных жителей не было предела. Но, не тут-то было. Пришли чиновники из местной администрации, те самые, что несколько лет подряд делали вид, что села не существует, и отключили освещение от источника питания. Аргумент также был железобетонный: по мнению местных властей установка фонарей была незаконной.

Теперь в селе Базилевка Калининского района Уфы есть «незаконное» уличное освещение, которое не работает. А в соседнем садовом товариществе, где на постоянной основе живет не так много народа, уличные фонари «законные» и освещение есть круглый год.

Местные жители не выдержали, записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Видеоролик с посланием к региональным властям недавно разошелся по социальным сетям и мессенждерам со скоростью света, которого в Базилевке как не было, так и нет. В этом видео отчаявшиеся местные жители умоляют решить их проблемы, которые накопились за долгие годы.

- Большая проблема – это водоснабжение. Уже более десяти лет мы не можем добиться возобновления работ по проведению в поселок центрального водоснабжения. Жители за свой счет сделали проект в 2011 году, но подрядчик обанкротился и все работы остановились, - говорит на видео жительница Базилевки Мария Салманова.

В администрации Калининского района Уфы, к которой относится село Базилевка, ответили на претензии местных жителей так:

- Светильники установили сами жители без соблюдения технических условий. Поэтому сетевая компания демонтировала эти фонари. Законное же освещение устанавливаем по программе «Модернизация сетей наружного освещения». Например, в 2020 году в Базилевке по улице Свищевой установили 13 светильников. Они работают. По мере выделения финансирования будем продолжать строить освещение, в том числе и на центральной улице – Беговой, - заявили в районной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые дороги, мосты и дома культуры: как VIP-чиновники Башкирии помогали родным деревням и городам (Подробнее) Жители Башкирии отчаялись ждать помощи и ремонтируют дороги самостоятельно (Подробнее)

Украденный посреди белого дня в Башкирии мост местные называли «Крымским» (Подробнее)