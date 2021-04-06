Новые дороги, мосты и дома культуры: как первые лица Башкирии помогали своим малым родинам

Власти республики призывают бизнесменов оказать поддержку родным городам и селам

Недавно власти Башкирии широко анонсировали проект «Атайсал», название которого в переводе с башкирского языка означает «малая родина». Суть его заключается в том, чтобы жители республики, добившиеся успехов в работе и жизни, могли оказать благотворительную помощь своей малой родине. По задумке авторов, проект должен объединить усилия меценатов, которые мечтают помочь родным городам и деревням, но по каким-либо причинам не делают этого до сих пор.

Как заявил на одном из совещаний глава Башкирии Радий Хабиров, «Атайсал» - это вовсе «не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство».

- Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям. Я тоже помогаю своей родной деревне Сайраново и привожу ее в порядок. Если есть такая возможность, то надо помогать своей малой родине. Это, своего рода, душевный порыв отдельно взятого человека, - заявил тогда Хабиров.

«Комсомолка» решила выяснить, а чем в свое время помогли своим родным городам и деревням руководители Башкирии. К слову, мы ни в коем случае не обвиняем власть имущих республики в использовании должностных полномочий. Ведь оказать помощь и поддержку малой родине и своим землякам можно разными путями. И не обязательно за счет региональной казны.

РОДИНА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Так выглядит Дом культуры на родине Муртазы Рахимова в селе Таваканово. Фото: Владимир Кобзев.

Когда речь заходит о том, как живут родные деревни руководителей Башкирии, на ум, прежде всего, приходит Таваканово Кугарчинского района. Именно здесь родился и вырос первый президент республики Муртаза Рахимов. Как оказалось, бывший руководитель региона, ласково именуемый в народе «бабай», подарил своим землякам Дворец культуры, современный спортивный комплекс с крытой хоккейной площадкой, мечеть, детский садик и здание сельской администрации.

Почти все объекты строились и открывались в эпоху президентства Муртазы Рахимова. Кроме разве что спорткомплекса, который сдали уже после его отставки. Масштабы помощи землякам, как мы видим, вполне соответствуют статусу президента Башкирии. Как бы то ни было, жителям соседних деревень остается только позавидовать тавакановцам. С таким соседом как у всевышнего за пазухой, как говорится.

Детский сад в Таваканово Кугарчинского района. Фото: Владимир Кобзев

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ДЕТЕЙ

Перенесемся с юга Башкирии на север, в Балтачевский район. Именно здесь в деревне Штанды прошло детство главы республики Рустэма Хамитова. Как известно, родился будущий руководитель региона в Кемеровской области, но вырос на малой родине своего отца Заки Салимовича.

В далеком 2010 году, когда Рустэм Хамитов только вступил в должность, «Комсомолке» удалось поговорить с его мамой Раисой Хамитовой. В той беседе она вспоминала, как будущий руководитель региона помог положить асфальт в родной деревне. Было это еще в те времена, когда Хамитов занимал пост федерального инспектора.

- И Рустэм эту деревню любит, как родную. Хоть и не здесь родился. Как-то приехал - увидел по какой дороге дети ходят в школу - грязь по колено была. Его это так впечатлило. Он тогда работал федеральным инспектором, он помог, дорогу заасфальтировали. Поэтому ему сейчас все бабушки и дети спасибо говорят. Теперь ходить хорошо, - вспоминала Раиса Хамитова.

Новую школу в родном селе родителей Рустэма Хамитова открывал уже его преемник Радий Хабиров. Фото: Олег Яровиков

Еще одним подарком от Рустэма Хамитова жители деревни Штанды могут считать новую школу с детским садом, открытую уже после его ухода с поста. Дело в том, что этот объект строился специально к вековому юбилею Башкирии по программе «100 объектов к 100-летию». Экс-глава республики лично выбирал, что и где строить и, по всей видимости, настоял на включении в юбилейный список новой школы на своей малой родине. Правда, открывал ее уже Радий Хабиров в самом начале 2020 года.

МЕДПУНКТ И СВЕТЛЫЕ УЛИЦЫ

Нынешний глава Башкирии Радий Хабиров также оказал посильную помощь родной деревне Сайраново, что в Ишимбайском районе республики. Впервые в статусе руководителя региона он прибыл на малую родину в конце 2018 года и пообещал землякам изменить их жизнь к лучшему.

Спустя год Хабиров вновь посетил Сайраново и лично убедился в переменах к лучшему – в деревне построили новый фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали водонапорную башню, провели центральный водопровод и уличное освещение. И все это на деньги спонсоров, кстати.

Совсем недавно на родине Радия Хабирова появился новый ФАП. Фото: Олег Яровиков

В беседе с «Комсомолкой» местные жители не скрывали своей благодарности в адрес главы Башкирии.

- Раньше воду в каждом дворе сами бурили, а это дорого. Нам же еще освещение на всех улицах сделали! За это тоже отдельное спасибо сказать хочется. Теперь зимой по утрам детей в школу отпускать не страшно будет – везде светло, - говорила жительница Сайраново.

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Еще один пример помощи малой родине от власть имущего земляка мы обнаружили в Белорецком районе Башкирии. Известный в прошлом политик, а ныне пенсионер Рафаэль Байдавлетов, «оказал содействие» в постройке пешеходного навесного моста через реку Инзер в деревне Бриштамак. Сам он родом из соседнего села Бриш, что находится всего в нескольких километрах.

Этот мост через Инзер помог построить бывший премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов. Фото: Рашит Сарбаев

Так вот, чтобы попасть из Бриштамака на железнодорожную станцию 95-й километр, нужно пересечь Инзер по «легкому» мосту. Помимо этой переправы есть и другая, неподалеку от санатория Ассы. Но, путь до нее по единственной дороге составляет без малого 13 километров! Так что, пешеходный мост, построенный при участии бывшего премьер-министра башкирского правительства и экс-сенатора Рафаэля Байдавлетова, стал настоящим подарком жителям окрестных деревень.

МЕЦЕНАТ ИЗ ЗАУРАЛЬЯ

Завершим мы сегодняшнее путешествие в столице башкирского Зауралья – Сибае. Выходец из этого небольшого, но уютного городка Андрей Назаров не так давно возглавил правительство Башкирии. По правде говоря, глава башкирского кабмина родился в соседнем Баймаке, но вырос он именно здесь.

Андрей Назаров часто посещает родной Сибай и пристально следит за реконструкцией местной филармонии

Еще до своего прихода в региональную политику, бизнесмен и один из богатейших людей Башкирии Андрей Назаров не обделял вниманием родной город. В разное время он спонсировал различные спортивные мероприятия, вроде сибайского полумарафона и пытался «завлечь» в столицу башкирского Зауралья инвесторов. Будучи уже премьер-министром он стал «выбивать» деньги для различных проектов. Например, на ускорение реконструкции сгоревшей несколько лет назад филармонии. Да и вообще, Назарова называют не иначе как главным меценатом Сибая.