2019-11-28T16:14:08+03:00
Общество

Украденный посреди белого дня в Башкирии мост местные называли «Крымским»

Создатель конструкции рассказал журналисту «Комсомолки» неожиданные подробности таинственного исчезновения
Яна БАЗЕКИНА
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Еще недавно мост радовал жителей деревни Кургаш, сейчас на его месте остались только осиротевшие опорыЕще недавно мост радовал жителей деревни Кургаш, сейчас на его месте остались только осиротевшие опоры
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Дерзкая кража произошла на днях в Архангельском районе Башкирии. Неизвестные злоумышленники умудрились разобрать и украсть… 16-метровый пешеходный мост через реку Кургашлы. Теперь на месте «крымского», как его ласково называли местные жители, моста остались только осиротевшие опоры, а проход к роднику, из которого вся деревня Кургаш набирала воду, оказался закрыт.

СДЕЛАЛ ПОДАРОК МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

- Я просто не могу поверить – как можно было украсть мост! На «крымский» мост посягнули сволочи! – не может сдержать эмоций уфимский предприниматель Вадим Зайцев. Именно он вложил деньги в строительство и собственными руками сваривал конструкцию, а теперь вместе с полицией разыскивает свое «детище».

В беседе с «Комсомолкой» бизнесмен рассказал, что восемь лет назад приехал в Архангельский район и в местном лесничестве арендовал земельный участок, чтобы построить там рыбоводческое хозяйство. Пригнал экскаваторы и бульдозеры, начал копать пруды и возводить плотины. Стройка кипела!

- Там речушка протекает – Кургашлы – маленькая, мелкая, но до чего красивые там места! Мы часто отдыхали на берегу и заметили, что каждый день сюда приходит стадо коров из соседней деревни, - вспоминает Вадим Зайцев. – Коровы, быки телята бежали пить воду в одно место. Позже нам местные рассказали, что на берегу есть родник с очень вкусной и чистой водой. Сначала мы там обустроили колодец, а потом я решил построить и мост через реку, чтобы удобно было за водой добираться, а не вброд.

Мужчина рассказывает, что сам лично занимался проектированием и строительством моста: был и плотником, и сварщиком, и декоратором, и вложил в мост не только время и душу, но и более 100 тысяч рублей. Строительство началось практически одновременно с самой грандиозной стройкой века – Крымским мостом, поэтому и мост через Кургашлы тоже стали называть, сначала в шутку, а потом всерьез – «крымским».

В строительство моста Вадим Зайцев вложил всю душу и около 100 тысяч рублей

В строительство моста Вадим Зайцев вложил всю душу и около 100 тысяч рублей

Мост получился загляденье – с ажурными перилами, легкий и прочный. На открытие собрались все местные жители и горячо благодарили Вадима Зайцева. Чтобы мост не растащили, а родник не истоптали коровы, предприниматель нанял из местных охранника.

- Поставил ему железный вагончик-бытовку, оборудовал там печь металлическую. Поначалу все шло хорошо, а потом Виктор начал чудить – звонит мне каждую неделю, мол, то печку у него украли, то еще что. Я терпел-терпел, потом перестал ему платить, а потом и вовсе уволил. Но Виктор все равно каждый день на родник приходил, чтобы проверить, все ли в порядке, - рассказывает предприниматель.

«УКРАИНСКИЙ СЛЕД»

В минувший вторник, 26 ноября, Вадиму Зайцеву позвонил знакомый из деревни и рассказал, что моста больше нет. Изумленный мужчина тут же перезвонил бывшему охраннику, но его ответ еще больше шокировал бизнесмена.

- А Виктор мне и говорит: так я думал, что мост разобрали и вывезли по вашему указанию. Вы разве тут не причем? – удивляется Вадим Зайцев. – Я, конечно, сразу туда выехал, как раз и оперативники подъехали – у меня заявление о краже приняли, осмотрели место преступления, опросили свидетелей – но пока ни одной зацепки.

Сами местные жители говорят, что в среду (20 ноября) мост еще был, а в пятницу (22 ноября) остались лишь осиротевшие опоры.

- Бывший охранник ходит туда каждый день, ну неужели он ничего не видел? – сокрушается Вадим Зайцев. – Я так полагаю, воры два рейда сделали. Пригнали грузовик с краном, разобрали мост на два восьмиметровых пролета и вывезли. Также прихватили ту самую железную бытовку и два металлических контейнера. Действовали жулики явно не один день, поэтому наверняка есть свидетели, кто запомнил и машину, и в какую сторону вывозили.

На вопрос, кому же понадобился мост, и могли ли воришки сдать его на металлолом, Вадим выдвинул свою неожиданную версию.

- На металлолом его вряд ли разобрали, мост из профильной трубы сделан и всего около тонны весит, железа там немного. Скорее всего, он приглянулся какому-то местному обнаглевшему баю, у которого есть связи, и который считает, что ему все с рук сойдет. Наверняка у него есть дача или участок с ручьем или на берегу реки – вот он себе этот мост и поставит, - уверен уфимский делец.

Ирония судьбы, но в пропаже «крымского» моста неожиданно обнаружился, как шутит сам Вадим Зайцев, «украинский» след. Дело в том, что бывший охранник с семьей приехал из Донецка, вот такое вот курьезное стечение обстоятельств.

- Не думаю, что он – соучастник кражи, - полагает предприниматель. – Но наверняка все происходило на его глазах, а может, и приплатили, чтобы помалкивал. Как бы там не было - все останется на его совести. Бог ему судья.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас таинственной пропажей моста активно занимается полиция. Решение о возбуждении уголовного дела до сих пор не принято.

- В Отделение МВД России по Архангельскому району поступило заявление от директора одного из частных предприятий, о краже металлического моста в районе реки Кургаш. В настоящее время данное заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции района устанавливают обстоятельства данного происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В администрации же Архангельского района корреспонденту «КП-Уфа» прямо заявили, что мост и его пропажа совершенно их не касаются, поскольку «объект находился вдалеке от населенных пунктов, и возведение моста – было личной инициативой предпринимателя».

"КП-Уфа" и Вадим Зайцев просят откликнуться всех тех, кто видел как разбирают и вывозят мост и вагончик. Предположительно, злоумышленники могли вывезти похищенное в сторону Белорецка. Если вам что-то известно об этом инциденте, просьба сообщить в дежурную часть или в редакцию "Комсомольской правды - Уфа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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