Его нашли на полу, а девушка лежала в машине: подробности смертельного отравления газом в Башкирии

Подростки дружили и часто ездили друг к другу в гости. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой трагедии, произошедшей в минувшую в среду в Чишминском районе в селе Алкино-2. Там подростки 16 и 19 лет отравились угарным газом в автомобиле, стоящем в закрытом гараже. В итоге 16-летний парень погиб до приезда медиков, а его 19-летнюю подругу увезли на скорой в больницу.

Многие комментаторы в соцсетях решили, что ребята устроили в машине романтическое свидание, забыв о правилах безопасности. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, как все произошло на самом деле.

ПРИЕХАЛ В ГОСТИ ИЗ УФЫ

- Подростки хорошо дружили между собой. Антон (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) жил в Уфе, а к Яне приезжал в гости. В тот день они сказали, что пойдут ремонтировать машину в гараж. В доме оставались бабушка Яны и еще один ее родственник. Уже позже, забеспокоившись, что ребят долго нет, этот родственник пошел в гараж и увидел, что ворота закрыты. Он зашел внутрь и увидел Яну и Антона в бессознательном состоянии. Он лежал на полу, она – на водительском сиденье. Видимо, заводила мотор, когда нужно было, а он что-то чинил… Тем временем выхлопной газ накопился в гараже, и ребята потеряли сознание. Родственник сразу же вытащил девушку на свежий воздух, она еще дышала, и вызвал скорую. А вот Антону уже ничем нельзя было помочь… - рассказывает собеседник «Комсомолки».

Сама Яна сейчас находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. В сельсовете характеризуют девушку, которая жила с бабушкой, только с положительной стороны.

- Такая хорошая девочка, совершенно благополучная, никаких проблем с ней раньше никогда не было, - рассказывают односельчане.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сейчас обстоятельства случившегося проверяют сыщики – проводится доследственная проверка.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, опрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе регионального следкома.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего молодого уфимца.