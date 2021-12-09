В Башкирии подросток умер от отравления газом в гараже, его 19-летняя подруга попала в больницу

СК проводит проверку по факту инцидента

В Чишминском районе Башкирии 8 декабря двое молодых людей – 16-летний подросток и 19-летняя девушка – отравились угарным газом, находясь в машине, припаркованной в гараже. Юноша скончался, его подруга сейчас в больнице. Следственный комитет республики проводит проверку по факту инцидента.

– Молодые люди завели двигатель автомобиля ВАЗ-2114, находившегося в гараже в селе Алкино-2, при этом ворота гаража были закрыты, приоткрыта была только калитка ворот. В результате концентрации в помещении угарного газа парень и девушка потеряли сознание, – передали в правоохранительном ведомстве.

Пару обнаружил родственник пострадавшей. Он вытащил ее и подростка из гаража и вызвал скорую помощь. Юношу спасти не удалось. Девушка сейчас находится на госпитализации.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертные исследования. Сейчас они опрашивают очевидцев и близких молодых людей.